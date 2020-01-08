На Одещині вилучено більше 600 кг незаконно добутої риби



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Державна інспекція звітує за грудень 2019 року

У період з 1 по 31 грудня 2019 року державними інспекторами Одеського рибоохоронного патруля проведено 14 рибоохоронних рейдів та викрито 90 порушень рибоохоронного законодавства, з яких 39 – грубі (ч. 4 ст. 85 КУпАП). Також складено 17 протоколів ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), 24 - за ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів) та два – за ч. 5 ст. 85 КУпАП (порушення правил використання об’єктів тваринного світу). Крім цього, оформлено 8 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна.

Про це інформує прсесслужба Управління Державного агентства рибного господарства в Одеській області, повідомляє «Главком».

«За даний період на порушників накладено 17 070 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 71 957 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 604 кг водних біоресурсів, з яких 383 кг - за незаконне придбання чи збут. Також вилучено 58 од. заборонених знарядь лову», – повідомив начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Одеській області Владислав Чабан.

Для прикладу, дев’ятого грудня на оз. Кугурлуй, поблизу с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району виявлено порушника, який двома сітками виловив 34 кг риби (плоскирка – 24 екз., тарань – 77 екз., судак – 68 екз., окунь – 26 екз., товстолобик (молодь) – 21 екз., щука – 5 екз., карась – 4 екз. та сазан – 1 екз.). Завдано збитків у розмірі 53 312 грн.

На особу складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

13 грудня рибоохоронцями виявлено автомобіль, водій якого незаконно перевозив 114 кг водних біоресурсів. В машині знаходилась така риба: лящ – 58 кг, товстолоб – 34 кг, сазан – 13 кг та судак – 9 кг. На вимогу патрульних власник майна не надав накладну, яка б підтверджувала законність походження водних біоресурсів. Інцидент зафіксовано на автодорозі Одеса-Рені, поблизу м. Рені.

27 грудня рейдовою групою викрито аналогічне правопорушення у м. Рені. У власника автомобіля ВАЗ вилучено 152 кг риби.

На осіб складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.

Згідно задокументованих порушень заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.