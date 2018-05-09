На Закарпатті збираються закрити найбільший в області авторечовий ринок

Місцева влада хоче збудувати замість авторинку спорткомпекс, підприємці виступають проти

У Закарпатській області, в с. Кінчеш, місцева влада збирається закрити найбільший в області авторечовий ринок. Натомість там має з'явитися спорткомплекс. Підприємцям ринку запропонували альтернативне місце роботи, але вони не погоджуються і вже знайшли собі юристів для подальшої боротьби. Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo.net. Днями



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Місцева влада хоче збудувати замість авторинку спорткомпекс, підприємці виступають проти

У Закарпатській області, в с. Кінчеш, місцева влада збирається закрити найбільший в області авторечовий ринок. Натомість там має з'явитися спорткомплекс. Підприємцям ринку запропонували альтернативне місце роботи, але вони не погоджуються і вже знайшли собі юристів для подальшої боротьби.

Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.

Днями торгівці авторинку прийшли на роботу, а на них чекав «сюрприз» — закритий шлагбаум та охорона, яка повідомила, що ринок зачиняється.

Підприємці вже тиждень не можуть нормально працювати, адже навіть товар підвезти неможливо, бо охорона не впускає.

«Нас просто блокують, щоб ми самі по собі звідси пішли. Куди мені йти, знов у Словакію на заробітки? Я тут хочу працювати!» — жаліється підприємець Павло Бурін.

Люди стверджують, що про виселення їх ніхто не попереджував і до діалогу не запрошував: «Посилаються на те, що відбулося засідання виконкому сільради, який прийняв рішення, бо звернулась громада села. Але ніхто не бачив тих скарг і самого рішення виконкому».

У підприємців на руках дозоли на ринкову діяльність дійсні до листопада 2018 року, вартість оренди 1 квадратного метра 40 гривень, які вони сплачують справно.

«125 тисяч щомісяця ми платимо, 25 з яких поступає на сільську раду», — розповідає підприємець Йосип Бабич.

Коритнянський сільський голова Ігор Бадида каже, що заборгованість з оплати оренди все-таки є, але головним аргументом закриття ринку стали звернення мешканців села.

«До нас звернулися мешканці даного села, яким заважає ця вічна проблема. Там аварії через скупчення неправильно припаркованих машин. Також є звернення Ужгородської міської ради, яка би хотіла збудувати спортивний комплекс на даній території», - повідомив Бадида.

Але, як виявилося, самі мешканці села Кінчеш ситуацію з базаром критичною не вважають — більшість опитаних журналістами не проти авторинку.

«Він мені не заважає, він мені допомагає (ринок, - ред.). І не лише нашому селу, а й Коритнянському селу і Баранинському селу. Тому, що він знаходиться поблизу. І приносить прибутки селам», - ділиться роздумами з журналістами мешканець Кінчеша.

Сільска ж рада має альтернативу для підприємців – їм запропонували переїхати на ринок Краснодонців в Ужгород. Але самі підприємці не в захваті від такої пропозиції через значно вищу вартість оренди.

На даний момент підприємці колективно звернулися до Коритнянської сільради із закликом переглянути рішення про закриття ринку, і вже знайшли собі юристів для подальшої боротьби.