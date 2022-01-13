На заміну лічильників у 2021 році «Чернівцігаз» спрямував 14,5 млн грн

Повірка лічильників, їх ремонт та заміна здійснюються АТ «Чернівцігаз» за кошти, що передбачено у тарифі за розподіл газу

Повірка лічильників показує або виключає випадки самовільного втручання у роботу приладів

Протягом 2021 року фахівці АТ «Чернівцігаз» зняли та передали на планову періодичну повірку майже 21 тисячу побутових лічильників газу. За кошти, що закладені у тариф за розподіл газу, компанія замінила 7 тисяч приладів обліку, які не пройшли повірку.

Лічильник – це складний вимірювальний прилад, що зношується та зазнає впливу з боку зовнішніх факторів. Корозія корпусу, зношеність комплектуючих та закінчення терміну експлуатації – основні причини, з яких прилад обліку газу є непридатним для використання. Невідповідність метрологічним характеристикам впливає на вимірювання спожитого обсягу газу та коректність розрахунків.

Повірка лічильників, їх ремонт та заміна здійснюються АТ «Чернівцігаз» за кошти, що передбачено у тарифі за розподіл газу.

«За попередній рік компанія замінила 7,2 тис. лічильників побутовим споживачам газу, загальною вартістю 14,5 млн. Кількість лічильників, як і фінансування, що йде на їх придбання, щороку затверджує державний регулятор – НКРЕКП. У 2022 році компанія планує замінити понад 6 тис. побутових лічильників», – інформує головний метролог АТ «Чернівцігаз» Сергій Кім.

Повірка лічильників, окрім можливих дефектів, також показує, або виключає випадки самовільного втручання у роботу приладів. Так, у 2021 році було зафіксовано 94 таких втручання споживачами, які, відповідно до чинного законодавства, зобов’язані замінити лічильник за власний кошт, оплатити проведення експертизи, демонтаж і встановлення приладу обліку газу та сплатити штраф.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» обслуговує 8 840 км газопроводів. У 2021 році підприємство протранспортувало 333,3 млн м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та близько 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.