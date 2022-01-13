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    Економіка та фінанси

    На заміну лічильників у 2021 році «Чернівцігаз» спрямував 14,5 млн грн

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    Повірка лічильників, їх ремонт та заміна здійснюються АТ &laquo;Чернівцігаз&raquo; за кошти, що передбачено у тарифі за розподіл газу - На заміну лічильників у 2021 році «Чернівцігаз» спрямував 14,5 млн грн
    Повірка лічильників, їх ремонт та заміна здійснюються АТ «Чернівцігаз» за кошти, що передбачено у тарифі за розподіл газу

    Повірка лічильників показує або виключає випадки самовільного втручання у роботу приладів

    Протягом 2021 року фахівці АТ «Чернівцігаз» зняли та передали на планову періодичну повірку майже 21 тисячу побутових лічильників газу. За кошти, що закладені у тариф за розподіл газу, компанія замінила 7 тисяч приладів обліку, які не пройшли повірку.

    Лічильник – це складний вимірювальний прилад, що зношується та зазнає впливу з боку зовнішніх факторів. Корозія корпусу, зношеність комплектуючих та закінчення терміну експлуатації – основні причини, з яких прилад обліку газу є непридатним для використання. Невідповідність метрологічним характеристикам впливає на вимірювання спожитого обсягу газу та коректність розрахунків.

    Повірка лічильників, їх ремонт та заміна здійснюються АТ «Чернівцігаз» за кошти, що передбачено у тарифі за розподіл газу.

    «За попередній рік компанія замінила 7,2 тис. лічильників побутовим споживачам газу, загальною вартістю 14,5 млн. Кількість лічильників, як і фінансування, що йде на їх придбання, щороку затверджує державний регулятор – НКРЕКП. У 2022 році компанія планує замінити понад 6 тис. побутових лічильників», – інформує головний метролог АТ «Чернівцігаз» Сергій Кім.

    Повірка лічильників, окрім можливих дефектів, також показує, або виключає випадки самовільного втручання у роботу приладів. Так, у 2021 році було зафіксовано 94 таких втручання споживачами, які, відповідно до чинного законодавства, зобов’язані замінити лічильник за власний кошт, оплатити проведення експертизи, демонтаж і встановлення приладу обліку газу та сплатити штраф.

    Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» обслуговує 8 840 км газопроводів. У 2021 році підприємство протранспортувало 333,3 млн м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та близько 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.
    Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
    Теги: штраф РГК лічильник
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    На заміну лічильників у 2021 році «Чернівцігаз» спрямував 14,5 млн грн