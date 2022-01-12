Суд у США оштрафував український книжковий проєкт на $7,8 млн

Автори книг почали скаржитися на український проєкт Kiss Library ще два роки тому

Засновники і керівники проєкту порушували авторські права

Український книжковий проект Kiss Library оштрафовано окружним судом США із західного округу Вашингтона на $7,8 млн за порушення прав інтелектуальної власності. Про це пише портал cynical_publisher та видання Businesswire.

Зазначається, що суд задовольнив позов Amazon Publishing, Penguin Random House і Гільдії авторів США. Відповідачами є засновники і керівники проєкту – українці Родіон Винниченко й Артем Безшапковий.

Автори почали скаржитися на Kiss Library ще два роки тому. Сайт перепродав їхні книги, які продаються на Amazon, за завищеними цінами. Проєкт працював під різними назвами – Kissly.net, Libly.net, Cheap-Library.com, щоб не виплачувати роялті авторам і видавцям.

17 грудня 2021 року суд підтвердив 52 випадки порушення авторських прав. Відповідно до рішення суду, відповідачі мають виплатити по $150 000 за кожну книжку, сумарно це $7,8 млн.

До слова, у грудні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про авторські права.

«Метою документа є розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного оповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських артистів та світової авторської спільноти», – повідомила пресслужба Ради.