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    Суд у США оштрафував український книжковий проєкт на $7,8 млн

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    Автори книг почали скаржитися на український проєкт Kiss Library ще два роки тому - Суд у США оштрафував український книжковий проєкт на $7,8 млн
    Автори книг почали скаржитися на український проєкт Kiss Library ще два роки тому
    фото ілюстративне: pixabay.com

    Засновники і керівники проєкту порушували авторські права

    Український книжковий проект Kiss Library оштрафовано окружним судом США із західного округу Вашингтона на $7,8 млн за порушення прав інтелектуальної власності. Про це пише портал cynical_publisher та видання Businesswire.

    Зазначається, що суд задовольнив позов Amazon Publishing, Penguin Random House і Гільдії авторів США. Відповідачами є засновники і керівники проєкту – українці Родіон Винниченко й Артем Безшапковий.

    Автори почали скаржитися на Kiss Library ще два роки тому. Сайт перепродав їхні книги, які продаються на Amazon, за завищеними цінами. Проєкт працював під різними назвами – Kissly.net, Libly.net, Cheap-Library.com, щоб не виплачувати роялті авторам і видавцям.

    17 грудня 2021 року суд підтвердив 52 випадки порушення авторських прав. Відповідно до рішення суду, відповідачі мають виплатити по $150 000 за кожну книжку, сумарно це $7,8 млн.

    До слова, у грудні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про авторські права.

    «Метою документа є розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного оповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських артистів та світової авторської спільноти», – повідомила пресслужба Ради.

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    Теги: суд США книги штраф українці Amazon
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    Суд у США оштрафував український книжковий проєкт на $7,8 млн