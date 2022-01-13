У АТ «Рівнегаз» діятиме сьомий РГК Освітній простір

У РГК Освітньому просторі планують реалізовувати проєкти з профорієнтації та дуальної освіти спільно з навчальними закладами регіону

У планах РГК відкриття 16 Освітніх просторів у різних областях України

12 січня на базі АТ «Рівнегаз» відкрили власний Центр навчання. Він став сьомим Освітнім простором у мережі Регіональної газової компанії.

У новому Освітньому просторі облаштовані теоретичний і практичний класи та клас віртуальної реальності. Тут проводитимуть адаптаційне навчання для нових співробітників та професійну перепідготовку.

«Газова галузь потребує вузьких спеціалістів. Ідея розбудови власних навчальних центрів зародилася у Львівській бізнес-школі. Ми дбаємо про розвиток якісної освіти на підприємствах, адже наші працівники щоб мати відповідну компетенцію і спеціалізацію навчаються постійно. Відкриття Освітнього простору – це своєрідний старт, який дає компанія кожному газовику для навчання і кар’єрного зростання» - зазначив директор з персоналу РГК Костянтин Єрофтєєв.

Проводити навчання для працівників технічних спеціальностей компанії будуть сім сертифікованих тренерів. Практичний клас оснащено зразками сучасного обладнання виробництва RGC Production. Тут молоді спеціалісти зможуть відточувати свої навики у роботі з газовими приладами і газовим обладнанням власного виробництва та від провідних виробників світу.

«Найцінніше надбання компанії – наш внутрішній клієнт, працівник, фахівець, який у навчальному центрі отримає ряд практичних і теоретичних знань. Цьогоріч заплановано перепідготовку для 700 працівників виробничих професій. Ми прагнемо залучати молодь, аби спеціалісти і випускники профтехучилищ та вузів не їхали за кордон, а залишалися працювати в Україні» – зазначив голова АТ «Рівнегаз» Павло Козюк.

У РГК Освітньому просторі планують також реалізовувати проєкти з профорієнтації та дуальної освіти спільно з навчальними закладами регіону.

У планах РГК відкриття 16 Освітніх просторів у різних областях України.