Водія Кличка оштрафовано за порушення правил парковки (фото)

Автомобіль запаркований ближче, ніж за 10 метрів до пішохідного переходу

Водій мера Києва сплатив штраф у розмірі 357 грн

У четвер, 12 січня, водій мера Києва Віталія Кличка припаркував автомобіль Toyota Sequoia на вулиці Рейтарській з порушенням правил дорожнього руху (ближче 10 метрів до пішохідного переходу). Про це вранці повідомив Pavlovsky NEWS.

Вже по обіді водій мера сплатив штраф через за стосунок «Київ цифровий». Про це сам Кличко поінформував у своєму телеграм-каналі.

За порушення ПДР водій мера сплати штраф у розмірі 357 грн разом із комісією.

Квитанція про за сплату штрафу водієм Кличка

«Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Правила мають виконувати всі без виключення!» – зазначив мер.

До слова, 29 грудня у Києві Інспекція з паркування евакуювала автомобіль, який належить члену родини українського виконавця Святослава Вакарчука.