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    Водія Кличка оштрафовано за порушення правил парковки (фото)

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    Автомобіль запаркований&nbsp;ближче, ніж за 10 метрів до пішохідного переходу - Водія Кличка оштрафовано за порушення правил парковки (фото)
    Автомобіль запаркований ближче, ніж за 10 метрів до пішохідного переходу
    фото: Костянтин Усов/Facebook

    Водій мера Києва сплатив штраф у розмірі 357 грн

    У четвер, 12 січня, водій мера Києва Віталія Кличка припаркував автомобіль Toyota Sequoia на вулиці Рейтарській з порушенням правил дорожнього руху (ближче 10 метрів до пішохідного переходу). Про це вранці повідомив Pavlovsky NEWS.

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    Водія Кличка оштрафовано за порушення правил парковки (фото)
    Водія Кличка оштрафовано за порушення правил парковки (фото)
    фото: Костянтин Усов/Facebook

    Вже по обіді водій мера сплатив штраф через за стосунок «Київ цифровий». Про це сам Кличко поінформував у своєму телеграм-каналі.

    За порушення ПДР водій мера сплати штраф у розмірі 357 грн разом із комісією.

    Квитанція про за сплату штрафу водієм Кличка
    Квитанція про за сплату штрафу водієм Кличка

    «Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Правила мають виконувати всі без виключення!» – зазначив мер.

    До слова, 29 грудня у Києві Інспекція з паркування евакуювала автомобіль, який належить члену родини українського виконавця Святослава Вакарчука.

    Теги: Віталій Кличко Київ штраф водій ПДР автомобіль парковка
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    Водія Кличка оштрафовано за порушення правил парковки (фото)