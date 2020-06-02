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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» за перші три місяці цього року заробив у п’ять разів менше, ніж минулого

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    НАК &laquo;Нафтогаз&raquo; за підсумками 2019 року отримала 63,3 мільярда гривень чистого прибутку, понад 60 млрд перерахують до бюджету - «Нафтогаз» за перші три місяці цього року заробив у п’ять разів менше, ніж минулого
    НАК «Нафтогаз» за підсумками 2019 року отримала 63,3 мільярда гривень чистого прибутку, понад 60 млрд перерахують до бюджету

    Компанія за січень-березень заробила 10,3 млрд грн проти 28 млрд грн за аналогічний період минулого року

    Прибуток НАК «Нафтогаз» скоротився за перші три місяці 2020 року у п’ять разів у порівнянні з першим кварталом минулого року і склав 3,2 млрд грн. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

    Зазначається, що за перший квартал 2019 року «Нафтогаз» заробив 16 млрд грн.

    За перші три місяці поточного року «Нафтогаз» зокрема:

    • видобув 3,9 млрд кубів і реалізував 6,3 млрд кубометрів природного газу;
    • чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 0,9 млрд грн;
    • сплатив 26,1 млрд грн податків до державного;

    Фінансовий директор групи «Нафтогаз» Петер ван Дріл повідомив, що рух коштів від операційної діяльності у першому кварталі становив 10,9 млрд грн проти 28 млрд грн за аналогічний період минулого року, без урахування припиненої діяльності.

    «Криза, спричинена Covid-19, та макроекономічне середовище з різким падінням цін на газ у цьому кварталі ставлять нас у складні умови … На результати значно вплинуло падіння цін і попиту на газ. Ми скорочуємо витрати й дотримуємося дисципліни в управлінні капіталом. Наш фінансовий стан стабільний з часткою зобов’язань на рівні 12,4%», — прокоментував Дріл.

    Нагадаємо, НАК «Нафтогаз» за підсумками 2019 року отримала 63,3 мільярда гривень чистого прибутку, понад 60 млрд перерахують до бюджету.

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