НАБУ не має права вимагати міжнародного розшуку Бахматюка, – Інтерпол

Як повідомляла адвокат Козаченко, Бахматюк не перебуває в міжнародному розшуку, а місце його перебування відоме НАБУ

Представництво Інтерполу заявило НАБУ про відсутність підстав правомірного використання системи Інтерполу, Європолу та інших подібних інструментів з метою розшуку бізнесмена Олега Бахматюка.

Відмова Інтерполу на запит НАБУ надійшла на початку грудня. Про це повідомило агентству Інтерфакс-Україна джерело, знайоме з ходом розслідування справи ВіЕйБі Банку. За його словами, НАБУ і інші правоохоронні органи поінформовані про адресу проживання Бахматюка в Австрії, а австрійська сторона без використання системи Інтерполу підтвердила правильність і актуальність цих відомостей центральному реєстру Австрії. У представництві Інтерпола також заявили, що питання затримання, арешту і екстрадиції Бахматюка в такому випадку виходять за межі його компетенції,

Офіс генерального прокурора 3 грудня цього року поінформував, що двічі повертав НАБУ матеріали кримінального провадження щодо екстрадиції Бахматюка через невідповідність такого запиту чинним міжнародним процедурам.

НАБУ підозрює власника «Укрлендфармінг» і ексвласника ВіЕйБі Банку Бахматюка нібито в змові з експершим заступником голови Нацбанку Олександром Писаруком для виведення в 2014 році 1,2 млрд грн рефінансування з цього комерційного банку. Сам Бахматюк неодноразово заявляв, що знаходиться в Австрії і готовий брати участь у всіх процесуальних діях.

Як раніше повідомляла адвокат Тетяна Козаченко, Олег Бахматюк не перебуває в міжнародному розшуку, а місце його перебування відоме НАБУ та іншим слідчим органам. «Олег Бахматюк не перебуває у міжнародному розшуку. У жодній базі. НАБУ, САП, Прокуратура, ВАКС відома достеменна адреса місця проживання Олега. Надані всі офіційні документи щодо цього. НАБУ підтримує легенду, що Олег Бахматюк в міжнародному розшуку, бо так звучить для них вигідніше і створюється вигляд значущості розслідування», – заявила правозахисниця. Вона повідомила, що дії НАБУ, спрямовані на екстрадицію Олега Бахматюка та рішення Апеляційної палати ВАКСа про його заочний арешт антикорупційне бюро обґрунтовує нібито наявністю міжнародного розшуку, що не відповідає дійсності. Такі дії є незаконними й суперечать міжнародним договорам.

Сам Олег Бахматюк в інтерв'ю також заявляв, що НАБУ, Інтерпол і українська прокуратура офіційно повідомлені про його місцеперебування, однак НАБУ жодного разу не зверталось до нього за свідченнями за офіційною процедурою, а інших фігурантів справи, колишнього в.о. керівника НБУ Олександра Писарука і менеджерів «ВіЕйБі банку» за рік слідства допитали тільки один раз.