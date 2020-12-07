Суд зобов’язав знести готель, незаконно збудований компанією на території вузу

Суд постановив повернути земельну ділянку Київському національному університету технологій та дизайну

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою Київського національного університету технологій та дизайну. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що приватне товариство в порушення вимог інвестиційного договору, укладеного з навчальним закладом, самовільно, без оформлення дозвільних документів, незаконно здійснило будівництво на території університету та передало незаконно збудовані приміщення у користування третій особі для облаштування готелю.

Зважаючи на грубе порушення закону, Київська місцева прокуратура №6 звернулась до господарського суду на захист інтересів держави з позовом про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, знесення самовільно збудованих об’єктів та приведення земельної ділянки у попередній до будівництва стан, який господарським судом задоволено у повному обсязі.

Не погоджуючись із рішенням господарського суду, товариством подано апеляцію, у задоволенні якої Київським апеляційним судом відмовлено, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Раніше прокуратура через суд домоглася розірвання договору оренди та повернення столичній громаді земельних ділянок загальною площею 28,5 га та вартістю 106 млн грн по вул. Міській в Оболонському районі (Пуща-Водиця). Отримавши у 2007 році вказану землю у довгострокову оренду під будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з льодовим стадіоном, товариство так і не розпочало на ній будівництво, а з 2013 року систематично не сплачує орендну плату. Станом на 2020 рік сума заборгованості за користування землею складає майже 1,5 млн гривень.