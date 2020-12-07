Антикорупційний суд відновив розслідування у справі Арбузова

Сергій Арбузов втік з України у 2014 році

Повний текст ухвали оголосять 11 грудня

У понеділок 7 грудня слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу адвоката колишнього першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова та скасувала постанову прокурора САП від 29 квітня 2020 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє ВАКС.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає. ЇЇ повний текст оголосять 11 грудня 2020 о 15:10.

Дії колишнього високопосадовця часів Віктора Януковича кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, на початку 2020 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Сергію Арбузову – колишньому першому віцепрем’єрміністру України уряду Миколи Азарова. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, що головне слідче управління Генеральної прокуратури України з травня 2014 року розслідувало кримінальну справу щодо колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова. Він підозрюється, що використовуючи своє службове становище у власних інтересах, в порушення вимог ст. 19 Закону України «Про Національний банк України», розтратив кошти Національного банку України, через незаконне створення ТОВ «Банківське телебачення», афілійованим власником якого був сам Арбузов та фінансування упродовж 2011-2013 рр. господарської діяльності цього підприємства з метою отримання прибутку від його діяльності та привласнення коштів на загальну суму 220 млн грн.

19 травня 2014 року Арбузову було повідомлено підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

З червня 2014 року Сергій Арбузов перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.

Восени 2018 року суд зобов’язав Генпрокуратуру поновити слідство проти Арбузова.

У січні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування щодо Арбузова.