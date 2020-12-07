НАБУ засекречує інформацію про хабар Гройсману і звинувачує Венедіктову у зриві спецоперації

У НАБУ не спростовують інформацію про розслідування щодо хабаря Гройсману

У Бюро кажуть, що з вини генпрокурорки не змогли оголосити про підозру «екстоппосадовцю»

У пресслужбі Національного антикорупційного бюро не стали спростовувати інформацію про те, що у справі скандального забудовника Максима Микитася фігурує прізвище колишнього голови уряду Володимира Гройсмана, а також факт обшуків у ЖК «Аристократ», де розташований офіс Гройсмана.

«Запитувана інформація становить таємницю досудового розслідування, і, відповідно до ст.222 КПК України, не може бути розголошена», - поінформували у Бюро у відповідь на запит «Главкома».

Водночас у НАБУ нагадали, що ввечері 1 грудня генеральний прокурор Ірина Венедіктова таємно, не ставлячи до відома процесуальних керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

У НАБУ додали, що у результаті «детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни здійснити заплановані слідчі і процесуальні дії, а саме — повідомити про підозру ще одному, вже третьому, ймовірному учаснику вказаного злочину – екстоппосадовцю державної компанії «УкрБуд».

У Національному бюро переконані, що ця ситуація — продовження свідомого тиску на слідство, адже за останні пів року Офіс Генерального прокурора вдається до подібних дій не вперше.