Нацбанк хоче скасувати держрегулювання автоцивілки



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В Україні існує близько 40 обов'язкових видів страхування, які породжують неринкову конкуренцію і відвертий демпінг, - заступниця голови НБУ

Держрегулювання автоцивілки призводить до неринкової конкуренції, - Рожкова

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова стверджує, що держрегулювання вартості обов’язкових видів страхування, зокрема, автоцивілки призводить до неринкової конкуренції. Про це Рожкова розповіла в інтерв'ю FinClub.

«Перелік обов’язкових видів (страхування. – ред.) істотно скоротиться. У перспективі буде скасовано держрегулювання вартості обов’язкових видів, наприклад, автоцивілки», – сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Заступниця голови Нацбанку пояснила, що в Україні існує близько 40 обов'язкових видів страхування, які породжують неринкову конкуренцію і відвертий демпінг.

«В результаті ми отримуємо проблеми зі страховими виплатами і платоспроможністю компаній», – зазначила Рожкова.

Нагадаємо, що з середини травня цього року у додатку державних онлайн-послуг «Дія» з'явився страховий поліс для авто (автоцивілка).