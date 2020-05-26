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    Економіка та фінанси

    Нацбанк хоче скасувати держрегулювання автоцивілки

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    В Україні існує близько 40 обов'язкових видів страхування, які породжують неринкову конкуренцію і відвертий демпінг, - заступниця голови НБУ - Нацбанк хоче скасувати держрегулювання автоцивілки
    В Україні існує близько 40 обов'язкових видів страхування, які породжують неринкову конкуренцію і відвертий демпінг, - заступниця голови НБУ

    Держрегулювання автоцивілки призводить до неринкової конкуренції, - Рожкова

    Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова стверджує, що держрегулювання вартості обов’язкових видів страхування, зокрема, автоцивілки призводить до неринкової конкуренції. Про це Рожкова розповіла в інтерв'ю FinClub.

    «Перелік обов’язкових видів (страхування. – ред.) істотно скоротиться. У перспективі буде скасовано держрегулювання вартості обов’язкових видів, наприклад, автоцивілки», – сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

    Заступниця голови Нацбанку пояснила, що в Україні існує близько 40 обов'язкових видів страхування, які породжують неринкову конкуренцію і відвертий демпінг.

    «В результаті ми отримуємо проблеми зі страховими виплатами і платоспроможністю компаній», – зазначила Рожкова.

    Нагадаємо, що з середини травня цього року у додатку державних онлайн-послуг «Дія» з'явився страховий поліс для авто (автоцивілка).

    Національний банк Катерина Рожкова страхування
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