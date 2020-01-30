Нацбанк повідомив про перемогу у ще одному суді щодо націоналізації «Приватбанку»



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На сьогодні до Національного банку було подано понад 40 позовів про оскарження пов’язаності з «ПриватБанком»

Національний банк України домігся через апеляційний суд визнання компанії «Гарант Метиз Інвест» пов’язаною з «ПриватБанком» особою. Під час націоналізації НБУ обміняв депозити цієї компанії у «Приватбанку» на акції, які передали державі.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Там зазначають, що визнали «Гарант Метиз Інвест» пов’язаною з «ПриватБанком» особою 13 грудня 2016 року. Це рішення згодом дало можливість націоналізувати «ПриватБанк», передавши всі 100% акцій державі за 1 гривню.

Компанія «Гарант Метиз Інвест» згодом це рішення оскаржила та 28 жовтня 2019 року виграла суд і скасування рішення Нацбанку про визнання себе пов'язаною з «ПриватБанком» особою.

Це підриває законність націоналізації банку, адже доводить, що Нацбанк не мав права обмінювати депозити компанії на акції «ПриватБанку», які, зрештою, передали державі.

«Національний банк сподівається, що зазначена судова практика буде застосовуватись іншими судами під час розгляду відповідних позовів щодо оскарження питань пов’язаності з «ПриватБанком». На сьогодні до Національного банку було подано понад 40 позовів про оскарження пов’язаності з «ПриватБанком», — зазначають у Нацбанку.

Як повідомлялося, в МВФ заявили, що Україна має покарати колишніх власників Приватбанку, бо у 2016 році, після націоналізації ПриватБанку, уряд докапіталізував його на $5,5 мільярда коштами платників податків. Адже тоді ліквідувати Приватбанк було неможливо через його ключову роль у банківській системі.

Нещодавно олігарх і колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський заявив, що впевнений у тому, що йому вдасться повернути собі право власності на банк.

До слова, 26 грудня стало відомо, що НБУ здобув першу перемогу у справі Приватбанку.

Також раніше Fitch поліпшив рейтинг Приватбанку.

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