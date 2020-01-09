Україна має покарати колишніх власників Приватбанку — МВФ



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Представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман

Представник Міжнародного валютного фонду нагадав, що Україна повинна повернути втрачені через Приватбанк гроші

Український уряд повинен повернути кошти, вкладені у Приватбанк після його націоналізації у 2016 році, а колишні власники банку повинні понести відповідальність за збитки, завдані державі.

Про це заявив представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман в інтерв’ю «Еспресо».

«І тепер перед державою стоїть просто зобов'язання - повернути принаймні частину тих коштів назад. І ті, хто до цього призвів, до цих збитків, мається на увазі колишні власники ліквідованих банків, вони повинні понести за це відповідальність і повернути частину коштів, витрачених платниками податків на ліквідацію банківської кризи», — повідомив Люнгман.

Він нагадав, що у 2016 році, після націоналізації Приватбанку, уряд докапіталізував його на 5,5 мільярда доларів коштів платників податків. Адже тоді ліквідувати Приватбанк було неможливо через його ключову роль у банківській системі.

«І тепер на часі для Української держави - повернути ці кошти. Їм можна знайти значно краще застосування: чи на охорону здоров'я, чи на дорожнє господарство чи на школи», — додав представник МВФ.

9 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд переніс розгляд апеляції про законність націоналізації Приватбанку на 2020 рік. Рішення мають ухвалити після рішення іншого суду за позовом родини Суркісів, які вимагають визнати недійсною операцію з обміну їхніх вкладів на акції Приватбанку, який відбувся в межах націоналізації. Розгляд цієї справи Верховний суд переніс на 31 січня 2020 року.

Крім цього, банк ініціював нове судове провадження проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких банк підозрює у виведенні 5,5 мільярда доларів вкладників банку перед націоналізацією. В Ізраїлі Приватбанк вимагатиме стягнути з Коломойського та Боголюбова 600 мільйонів доларів.

Нещодавно олігарх і колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський заявив, що впевнений у тому, що йому вдасться повернути собі право власності на банк.

До слова, 26 грудня стало відомо, що НБУ здобув першу перемогу у справі Приватбанку.

Також раніше Fitch поліпшив рейтинг Приватбанку.