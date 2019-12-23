Fitch поліпшив рейтинг Приватбанку



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Серед усіх державних банків України показник життєздатності покращено тільки для Привату

Рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг життєздатності (viability rating) українського Приватбанку з рівня В- до В. Про це говориться в релізі агентства, опублікованому в понеділок, 23 грудня.

Зазначається, що підвищення рейтингу Приватбанку відображає зміцнення його фінансових показників, у тому числі стабілізації якості активів, зменшення кількості успадкованих проблемних активів і підвищення рентабельності, підкріпленої поверненням до зростання кредитування і зниженням витрат на знецінення кредитів.

При цьому підтвердження рейтингу життєздатності Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку, замість прогнозованого підвищення, обумовлене великою кількістю проблемних кредитів, які потенційно можуть чинити сильний тиск на капітал банків.

На думку експертів, кожен з чотирьох банків продовжує залежати від високоризикової поточної ситуації в Україні, значної доларизації кредитування і зв'язку з кредитним профілем суверенних емітентів, через наявність значних пакетів державних облігацій - від 28% до 56% - у загальному обсязі активів фінустанов.

Fitch також підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній і національній валюті всіх чотирьох держбанків на рівні B з позитивним прогнозом.