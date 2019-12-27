«Як би МВФ не бився головою об стінку». Коломойський впевнений, що поверне Приватбанк
«Ну добре, втратив банк. Ну поки що не повернув, але скоро поверну»
Олігарх і колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський впевнений в тому, що йому вдасться повернути собі право власності на банк. Про це він розповів журналістам після того, як вийшов із зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Богданом, повідомляють «Схеми».
Журналіст нагадав олігарху, що за президентства Петра Порошенка Коломойський «втратив» Приватбанк, але мільярдер у відповідь висловив упевненість, що банк скоро повернеться під його контроль.
« - Багато хто каже, що за час коли ви повернулися ваш бізнес жодним чином ніде не програв. Сьогодні в судових справах ви перемагаєте.
- А коли був Порошенко, які мої бізнеси програли?
- Ви втратили банк…
- Ну добре, втратив банк. Ну поки що не повернув, але скоро поверну.
- Ви думаєте, що повернете?
- Взагалі навіть не сумніваюся.
- Саме через суди?
- Не саме через суди, а законним шляхом, так як належить за законодавством. От повірте мені, що справедливість візьме у гору. Як би МВФ не бився головою об стіну. Закони придумував, щось розповідав, все це порожні дурниці».
Дану розмову журналіста і олігарха Коломойського можна почути з 8 хвилини відео
Раніше стало відомо, що МВФ зажадав від України дозволити продаж землі і не повертати Приватбанк Коломойському, якщо країна хоче отримати підтримку валютного фонду.
Сьогодні стало відомо, що глава Офісу президента Андрій Богдан та олігарх Ігор Коломойський таємно зустрічались. Сам Коломойський заперечує зустріч з Богданом. І говорить, що приїхав у готель, коли той вже поїхав.
Нагадаємо, 10 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч з олігархом Ігорем Коломойським. На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу президента Андрій Богдан і перший помічник президента Сергій Шефір. Зустріч проходила в Офісі президента.
Зеленський та Коломойський неодноразово проводили зустрічі. Під час однієї з них Коломойський обговорював з Зеленським питання, пов'язані з можливим дефолтом України.
До слова, 26 грудня стало відомо, що НБУ здобув першу перемогу у справі Приватбанку.
Також раніше Fitch поліпшив рейтинг Приватбанку.