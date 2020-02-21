Нацбанк працює над створенням електронних гривень



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Український центробанк почав вивчати можливість випуску власної цифрової валюти - е-гривні - з 2016 року

Національний банк України продовжує досліджувати можливість випуску е-гривні і після завершення пілотного проєкту. Про це заявив голова НБУ Яків Смолі на міжнародній конференції «Цифрові валюти центральних банків: нові можливості для платежів», повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначив Смолій, у НБУ готові повернутися до цього питання, «коли будемо переконані, що не лише здатні це реалізувати з технологічної точки зору, а й що це не стане на заваді реалізації нашого мандату - забезпеченню цінової та фінансової стабільності».

Як повідомив Роман Гартингер, начальник відділу департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ, український центробанк почав вивчати можливість випуску власної цифрової валюти - е-гривні - з 2016 року. За його словами, бачення НБУ полягає у тому, що е-гривня - це звичайна (фіатна) валюта в електронному вигляді, що має обмінюватись на готівкові або безготівкові кошти у співвідношенні 1:1.

Тож у 2018 році був реалізований пілотний проєкт, що включав і практичну частину. Тобто відбулося тестування інноваційного платіжного рішення, створеного командою фахівців Національного банку України та волонтерів із ІТ-сфери, що базувалося на технології розподілених регістрів (блокчейн) та платіжній інфраструктурі НПС «Простір».

У обіг було випущено обмежений обсяг е-гривні - трохи більше 5 тисяч гривень. Вся емісія е-гривні увійшла до грошового агрегату М0, тобто до готівки в обігу поза банками.

«Водночас це дослідження дало не тільки практичний досвід, але і поставило перед Національним банком нові запитання», - зауважив Гартингер.

Зазначимо, що у 2016 році НБУ почав дослідницький проєкт для можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати трансакційні витрати на переведення грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.