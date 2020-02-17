Гривня зміцнилась на 3 копійки: курс валют на 17 лютого



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,44 грн/долар

На 17 лютого 2020 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,45 гривень за долар США.

Про це повідомляє Національний банк України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

24.447 гривень за долар;

26.4944 гривень за євро;

0,38468 гривень за російський рубль;

31.7982 гривень за фунт стерлінгів.

Порівняно з 16 лютого курс усіх валют впав.

Нагадаємо, на 14 лютого офіційний курс був встановлений на рівні 24,48 грн/долл.

Нагадаємо, на п'ятницю Нацбанк на копійку зміцнив курс гривні відносно долара і на 13 копійок - відносно євро.

Нагадаємо, що у Києві пройде великий аграрний саміт. 21 лютого у Києві відбудеться перший Agribusiness Wisdom Summit, який збере провідних гравців українського аграрного ринку. На саміті десять власників та СЕО компаній поділяться досвідом створення ефективного сільськогосподарського бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринку. Захід пройде у Leonardo Hall.