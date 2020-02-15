Названо один з популярних способів обману українців у банках



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Експерти не вважають ситуацію критичною, але попереджають про нюанси

Найчастіше проблеми, на які скаржаться клієнти банків в Україні, так чи інакше пов’язані з недостовірною або неповною інформацією від фінустанов. Тому Національний банк зобов’язав банки розкривати повну інформацію про кредити і депозити. Опитані сайтом «Сьогодні» експерти вважають такі нововведення абсолютно правильними.

«Спочатку інформаційною асиметрією зловживали самі банки, могли зловживати і органи нагляду. Отже вимога розкривати повну інформацію – правильна», – говорить економіст, завідувач сектором інституційної економіки Інституту економіки і прогнозування Олег Яременко.

Хоча, наприклад, ситуацію з депозитами не всі експерти вважають критичною. На відміну від споживчих кредитів, «відсоток обману» по депозитах найчастіше скромний.

«Ситуація з депозитами не критична. Банки можуть вказувати 16% прибутковість за вкладом, а насправді середня прибутковість за період складе 14,25%. Один з найпопулярніших прийомів банків – вклади зі «сходовим» нарахуванням відсотків. Схема проста: термін вкладу розбивається на періоди, у кожен з яких діє своя ставка. Підсумкова прибутковість такого вкладу – середнє від цих ставок, але в рекламі вказують максимальну прибутковість. Це простий піар і один з найпопулярніших і ефективних способів залучення коштів населення. Шахрайством дії банка назвати не можна. Адже невідповідність інформації в рекламі і фактів – часткова», – говорить аналітик «Центру біржових технологій» Максим Орищак.

Нагадаємо, Національний банк України оприлюднив дані фінансової звітності 75 українських банків, які мали ліцензії станом на 1 січня 2020 року. Найбільші прибутки отримали державні банки.