НБУ назвав найприбутковіші банки в Україні



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Найбільші прибутки отримали державні банки

Національний банк України оприлюднив дані фінансової звітності 75 українських банків, які мали ліцензії станом на 1 січня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними центробанку, прибуток після оподаткування усіх банків за 2019 рік склав 59,634 млрд грн.

Найбільший прибуток був зафіксований в групі банки з державною часткою. П'ять банків отримали 35,202 млрд грн прибутку.

Крім того, 20 банків з іноземних банківських груп отримали 18,513 млрд грн прибутку.

Водночас 50 приватних українських банків показали 5,918 млрд грн прибутку.

За даними НБУ, найбільш прибутковим був державний Приватбанк - 32,609 млрд грн. Далі йдуть АТ «Райффайзен Банк Аваль» - 4,749 млрд грн, АТ ПУМБ - 2,623 млрд грн, АТ «Укрсиббанк» - 2,580 млрд грн та АТ «ОТП Банк» - 2,537 млрд грн.