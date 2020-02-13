  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НБУ назвав найприбутковіші банки в Україні

    • Розсилка
    НБУ назвав найприбутковіші банки в Україні

    Найбільші прибутки отримали державні банки

    Національний банк України оприлюднив дані фінансової звітності 75 українських банків, які мали ліцензії станом на 1 січня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    За даними центробанку, прибуток після оподаткування усіх банків за 2019 рік склав 59,634 млрд грн.

    Найбільший прибуток був зафіксований в групі банки з державною часткою. П'ять банків отримали 35,202 млрд грн прибутку.

    Крім того, 20 банків з іноземних банківських груп отримали 18,513 млрд грн прибутку.

    Водночас 50 приватних українських банків показали 5,918 млрд грн прибутку.

    screenshot_1_2550_01

    За даними НБУ, найбільш прибутковим був державний Приватбанк - 32,609 млрд грн. Далі йдуть АТ «Райффайзен Банк Аваль» - 4,749 млрд грн, АТ ПУМБ - 2,623 млрд грн, АТ «Укрсиббанк» - 2,580 млрд грн та АТ «ОТП Банк» - 2,537 млрд грн.

    Національний банк економіка банки бізнес Приватбанк фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ