Нацбанк розширив перелік можливої застави за операціями рефінансування

Нацбанк буде рефінансувати банки під деякі облігації Укравтодору

Національний банк дозволив як заставу за операціями рефінансування використовувати цінні папери, емітовані Укравтодором.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Нацбанк включив облігації серій «N» та «O», емітовані Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор), до пулу застав за операціями з рефінансування. Крім того, регулятор дозволив їх використовувати для здійснення банками операцій репо з Нацбанком.

Відповідне рішення спрямоване на розширення інструментарію банків із регулювання власної ліквідності. Йому передував аналіз цінних паперів та їх емітента.

Зазначені зміни передбачені рішенням правління НБУ від 5 квітня 2021 року № 120-рш «Про включення емітованих Державним агентством автомобільних доріг України облігацій до пулу активів (майна), що забезпечують виконання банками зобов’язань за операціями з рефінансування».

Постанова набула чинності з 8 квітня цьогоріч.

У квітні 2020 року Національний банк передбачив можливість включення облігації підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів, до переліку активів, що можуть бути заставою за операціями з рефінансування. Водночас було визначено, що включення таких облігацій до заставного пулу ухвалюватиметься окремим рішенням правління Національного банку після проведення аналізу активів.

У липні 2020 року рішенням № 762-рш Національний банк включив облігації Укравтодору (серії «K») до пулу застав за операціями з рефінансування та дозволив їх використання для здійснення банками операцій репо з регулятором. У грудні торік завдяки рішенню № 764-рш до пулу застави додалися облігації серій «M» та «L».