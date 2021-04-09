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    Гривня зміцнилась на 7 копійок: курс валют на понеділок

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    Нацбанк встановив курс валют на 12 квітня&nbsp; - Гривня зміцнилась на 7 копійок: курс валют на понеділок

    Нацбанк встановив курс валют на 12 квітня 

    Фото з відкритих джерел

    Офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів поспіль

    Національний банк України на понеділок, 12 квітня, зміцнив курс гривні майже на 7 копійок відносно долара і на 7,5 копійок відносно євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів поспіль. А євро залишився на рівні вище за 33 гривні.

    Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    • 100 доларів США - 2790,94 гривні (-0,0674 грн);
    • 100 євро - 3315,22 гривні (-0,0744 грн).

    На міжбанківському валютному ринку курс долара не змінився: курс у продажу залишився на рівні 27,93 гривні за долар, а в купівлі - 27,91 гривні за долар. Євро в продажу подешевшав на 4 копійки - 33,19 гривні за євро.

    Також стало відомо, що НБУ протягом робочого тижня не купував валюту на міжбанківському валютному ринку і не виходив з інтервенціями з продажу доларів.

    Всього з початку року регулятор купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.

    Напередодні МВФ дав прогноз курсу гривні до 2026 року. Міжнародні експерти вважають, що курс гривні залишатиметься стабільним у найближчі 5 років.

    Читайте також: Як локдаун і загострення на Донбасі вплинуть на гривню? Прогнози експертів

    Теги: Національний банк курс валют економіка банк гроші гривня фінанси НБУ
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