Гривня зміцнилась на 7 копійок: курс валют на понеділок
Нацбанк встановив курс валют на 12 квітня
Офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів поспіль
Національний банк України на понеділок, 12 квітня, зміцнив курс гривні майже на 7 копійок відносно долара і на 7,5 копійок відносно євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів поспіль. А євро залишився на рівні вище за 33 гривні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:
- 100 доларів США - 2790,94 гривні (-0,0674 грн);
- 100 євро - 3315,22 гривні (-0,0744 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара не змінився: курс у продажу залишився на рівні 27,93 гривні за долар, а в купівлі - 27,91 гривні за долар. Євро в продажу подешевшав на 4 копійки - 33,19 гривні за євро.
Також стало відомо, що НБУ протягом робочого тижня не купував валюту на міжбанківському валютному ринку і не виходив з інтервенціями з продажу доларів.
Всього з початку року регулятор купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.
Напередодні МВФ дав прогноз курсу гривні до 2026 року. Міжнародні експерти вважають, що курс гривні залишатиметься стабільним у найближчі 5 років.