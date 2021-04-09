Гривня зміцнилась на 7 копійок: курс валют на понеділок

Офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів поспіль

Національний банк України на понеділок, 12 квітня, зміцнив курс гривні майже на 7 копійок відносно долара і на 7,5 копійок відносно євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів поспіль. А євро залишився на рівні вище за 33 гривні.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США - 2790,94 гривні (-0,0674 грн);

100 євро - 3315,22 гривні (-0,0744 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара не змінився: курс у продажу залишився на рівні 27,93 гривні за долар, а в купівлі - 27,91 гривні за долар. Євро в продажу подешевшав на 4 копійки - 33,19 гривні за євро.

Також стало відомо, що НБУ протягом робочого тижня не купував валюту на міжбанківському валютному ринку і не виходив з інтервенціями з продажу доларів.

Всього з початку року регулятор купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.

Напередодні МВФ дав прогноз курсу гривні до 2026 року. Міжнародні експерти вважають, що курс гривні залишатиметься стабільним у найближчі 5 років.