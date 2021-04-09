151 депутат звернувся до Венедіктової на захист «Укрлендфармінгу» від дій НАБУ

«Укрлендфармінг» відіграє важливу роль в соціальному житті у містах і селах», – йдеться у зверненні

151 депутат підписав запит до Генпрокурора щодо переслідування НАБУ агрохолдингу «Укрлендфармінг» бізнесмена Олега Бахматюка. В зверненні йдеться про конфлікт інтересів директора НАБУ у цих справах і про рішення суду щодо передачі справи незаангажованим слідчим органам, яке і досі не виконала Генпрокуратура. Про це повідомляють Українські новини.

Про це йдеться у зверненні народних депутатів до Генерального прокурора Ірини Венедіктової. Цим зверненням народні депутати відреагували на листи колективу групи компаній «Укрлендфармінг» в зв'язку з п’ятирічним кримінальним переслідуванням керівника і засновника групи компаній «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка з боку Національного антикорупційного бюро України. В запиті депутати зазначають, що переслідування компанії призводить до суттєвих втрат для економіки, а сам директор НАБУ Артем Ситник має визнаний судовим рішенням конфлікт інтересів у цих справах.

«Це переслідування викликає підозри у заангажованому ставленні директора НАБУ Артема Ситника до компанії і її акціонера», – пишуть нардепи.

За час такого переслідування агрохолдингу директором НАБУ компанія втратила 13 000 робочих місць через закриття 37 підприємств, а бюджет країни - близько 1,5 млрд грн недоотриманих податків через зменшення обсягів виробництва тільки за минулий рік. «За 10 років агрохолдинг інвестував в економіку України більше 3 млрд доларів, у тому числі завдяки залученню коштів іноземних інвесторів і кредитних коштів, наданих компанії міжнародними фінансовими установами. Тільки за останні три роки підприємства компанії сплатили порядка 7,7 млрд грн податків, створювали 1% ВВП України… Компанія «Укрлендфармінг», підприємства якої розташовані в 22 областях України, відіграє важливу роль і в соціальному житті у містах і селах. Агрохолдинг надавав соціальну допомогу 706 населеним пунктам України, працював з 298 000 орендодавцями земельних паїв», – йдеться у зверненні.

Оскільки весь цей час «Укрлендфармінг» і бюджет несуть фінансові та репутаційні втрати, депутати просять Генпрокурора взяти під особистий контроль дотримання законності в зазначених справах і виконати рішення Печерського суду від 21 січня щодо передачі справи VAB банку від НАБУ до незаангажованих слідчих органів.

Раніше на брифінгу у Верховній Раді народний депутат Павло Павліш заявив: «Обговорюється питання створення тимчасової слідчої комісії з цього питання. Нашою метою є показати бізнесу, що парламент дбає про дотримання законності, прав кожного українця. Закликаємо Генерального прокурора взяти під особистий контроль здійснення досудового розслідування, перевірити законність його розгляду». Для створення ТСК достатньо 150 голосів народних депутатів.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти колишнього в.о. керівника НБУ Писарука і бізнесмена Бахматюка стосується нібито нецільового використання рефінансування, наданого НБУ «ВіЕйБі банку». Ці звинувачення спростовуються офіційними експертизами та висновками перевірок Фонду гарантування вкладів: всі кошти отриманого банком рефінансування були витрачені за прямим призначенням (на виплати вкладникам банку).