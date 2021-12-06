Нацбанк відновив ліцензію кредитній спілці

КС «Софія СВЄ» не дотримувалася нормативів достатності капіталу

Національний банк поновив дію ліцензії на надання фінансових послуг КС «Софія СВЄ» після усунення порушень. Про це повідомлє пресслужба НБУ.

НБУ ще 26 квітня тимчасово зупинив ліцензії кредитної спілки через недотримання обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

КС «Софія СВЄ» не дотримувалася нормативів достатності капіталу (К2), запасу ліквідності (К5) та вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів.

Оскільки КС «Софія СВЄ» усунула порушення, Нацбанк відновив дію ліцензії з 6 грудня 2021 року.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив таке рішення 3 грудня.