Кредити під 5% для всіх. Президент обіцяє втілити «Українську мрію»

Зеленський пообіцяв українцям доступні кредити

Під час виступу у парламенті 1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував програму кредитування «Українська мрія» (кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії).

Зокрема Зеленський упевнений, що попри глобальну пандемію та економічну кризу, спричинену нею, він та його уряж стабілізували економічну ситуацію.

«У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності – перевищить 190 мільярдів доларів, більше, ніж у докризових 2008 та 2013 роках», – почав свій виступ президент.

За його словами, вперше, починаючи з 2013 року, Україна знизить державний борг до рівня нижче 50% ВВП.

«При тому, що в останні роки у більшості країн він стрімко зростав і в середньому в світі перевищує 90%. Наші золотовалютні резерви зросли й сьогодні досягають 30 мільярдів доларів. Це є найвищим показником з того ж 2013 року», – додав глава держави.

Також, за його словами, «вперше в історії незалежної України ставка кредитів для малого та середнього бізнесу опустилась нижче 10%».

«Наразі це в середньому 9,7%. Завдяки програмі «Доступні кредити 5-7-9» український малий та середній бізнес отримав понад 70 мільярдів гривеь та створив тисячі нових робочих місць», – додав Зеленський.

Також він анонсував програму кредитування «Українська мрія».

«Незабаром ми запустимо програму «Українська мрія», за якою кожен громадянин, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії», – підкреслив Зеленський.

Також стало відомо, що Зарплати лікарів зростуть із 1 січня. Зеленський назвав суми.

Додамо, що Зеленський запроваджує економічний паспорт українця.

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