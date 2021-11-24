Економічний радник Зеленського пояснив, навіщо Україна бере гроші в борг

Після траншу МВФ Україна може замінити борги на дешевші – під 6%

Банкова стверджує, що пандемія Covid-19 утворила так звану нову економічну історію

МВФ погодив черговий транш для України на майже $700 мільйонів. Кошти беруть у борг, коли є дефіцит державного бюджету. Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі «24 каналу».

Він пояснив, наразі Україна бере на зовнішніх площадках гроші у борг на приблизно 6,5%. Однак отримавши сигнал від Міжнародного валютного фонду, Україна може замінити борги на дешевші – під 6%. При цьому, коли Україна у 2019 році вийшла на міжнародні майданчики, то взяла гроші в борг під 9,8% річних у євро.

«Якщо у держави немає дефіциту або він дуже незначний, це означає, що країна не виходить на міжнародні майданчики не бере кошти у борг», – наголосив Устенко.

Водночас він пояснив, що пандемія Covid-19 утворила так звану нову економічну історію. Світова економіка у 2020 році продемонструвала значне падіння. Наприклад в Іспанії така криза була вперше.

При цьому лише три країни – Китай, Туреччина та Єгипет – показали зростання своєї економіки у 2020 році. Втім якби економіка Китаю не зросла на 2,5%, то просідання економіки у всьому світі було б не настільки глибоким, додав радник Зеленського.

22 листопада виконавча рада Міжнародного валютного фонду винесла позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу за програмою stand-by обсягом $700 млн.

Раніше радник Зеленського розповів, куди підуть $700 млн від МВФ.

До слова, 19 жовтня Рада посилила незалежність Нацбанку для продовження співпраці з МВФ.

До цього радник президента Олег Устенко заявляв, що зміни до закону про Національний банк України для підвищення незалежності НБУ – одна з вимог МВФ для отримання нового траншу.

18 жовтня повідомлялося, що шлях до $700 млн кредиту відкрито. МВФ завершив місію в Україні.

Варто зазначити, що МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України.

9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 млрд із негайним наданням $2,1 млрд першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.