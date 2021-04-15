Нацбанк виключив з держреєстру страхову компанію та брокера

Всі ліцензії «АКС Кепітал» були анульовані 20 листопада 2020 року

Національний банк України виключив з держреєстру страхову компанію «АКС Кепітал» і страхового брокера «Лондон Марін Іншуренс Сервісез Лімітед» на підставі поданих ними заяв. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Відповідне рішення було ухвалене 9 квітня.

Всі ліцензії «АКС Кепітал» були анульовані 20 листопада 2020 року. У компанії немає страхових премій за 2020 рік, про що свідчить її звітність.

Компанія також відзначає, що у неї немає зобов'язань за договорами страхування або перестрахування, а також невиконаних (або прострочених) зобов'язань перед страховиками.

Зазначимо, діяльність небанківського сектора активно переформатують. В парламенті зареєстрований проект закону № 5315 «Про страхування».

Що відомо про законопроект. Закон підвищує платоспроможність страхових компаній. По-друге, закон суттєво спростить вхід і вихід страховиків на ринок.

По-третє, захист прав страхувальника. Клієнти компаній повинні отримати вичерпні відомості про умови договору страхування і розмір страхової премії. Компанії ж, в свою чергу, повинні вказувати коректні дату і період, коли премія підлягає сплаті, та наслідки, якщо її сплачено із затримкою або взагалі не сплачено.

По-четверте, для страхових брокерів та страхових агентів вводиться процедура обов'язкової реєстрації в єдиному реєстрі.