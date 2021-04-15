Нацбанк виключив з держреєстру страхову компанію та брокера
Всі ліцензії «АКС Кепітал» були анульовані 20 листопада 2020 року
Відповідне рішення було ухвалене 9 квітня.
Всі ліцензії «АКС Кепітал» були анульовані 20 листопада 2020 року. У компанії немає страхових премій за 2020 рік, про що свідчить її звітність.
Компанія також відзначає, що у неї немає зобов'язань за договорами страхування або перестрахування, а також невиконаних (або прострочених) зобов'язань перед страховиками.
Зазначимо, діяльність небанківського сектора активно переформатують. В парламенті зареєстрований проект закону № 5315 «Про страхування».
Що відомо про законопроект. Закон підвищує платоспроможність страхових компаній. По-друге, закон суттєво спростить вхід і вихід страховиків на ринок.
По-третє, захист прав страхувальника. Клієнти компаній повинні отримати вичерпні відомості про умови договору страхування і розмір страхової премії. Компанії ж, в свою чергу, повинні вказувати коректні дату і період, коли премія підлягає сплаті, та наслідки, якщо її сплачено із затримкою або взагалі не сплачено.
По-четверте, для страхових брокерів та страхових агентів вводиться процедура обов'язкової реєстрації в єдиному реєстрі.