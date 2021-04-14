Цього року учні з найкращими результатами ЗНО отримають стипендію президента

Стипендія президента у розмірі 10 тис. грн буде виплачуватися щомісяця протягом року

Отримати стипендію зможе не більше 10 учасників ЗНО з кожної області

Кабінет міністрів затвердив постанову, за якою українські учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають по 10 тисяч гривень стипендії президента. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з цією постановою, стипендія президента у розмірі 10 тис. грн буде виплачуватися щомісяця протягом року. Загалом планується призначати щорічно до 270 таких стипендій для учнів, які отримали найбільшу загальну кількість балів за результатами ЗНО та зараховані до українського вишу.

Ця стипендія призначається не більше 10 учасникам ЗНО з кожної області, АР Крим, Києва та Севастополя. Перелік претендентів формуватиме Український центр з якості оцінювання освіти. Якщо декілька осіб мають однакову кількість балів, то до переліку включаються претенденти, які мають 200 балів з більшої кількості предметів.

Також, уряд затвердив положення, що переможці всеукраїнських учнівських олімпіад отримають одноразові виплати в розмірі 20 тисяч гривень. Переможці міжнародних олімпіад – 100 тисяч гривень.

Як вже відомо, 13 квітня Рада звільнила випускників від обов’язкової підсумкової атестації. У Міносвіти повідомили, що випускники зможуть скласти атестацію, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

Між іншим, вчителів, які працюватимуть на ЗНО, планують вакцинувати. Педагогів хочуть вакцинувати препаратом CoronaVac від китайського виробника Sinovak.

10 квітня у більшості регіонів України відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року.

Нагадаємо, пробне ЗНО 2021 у Києві, Чернігівській та Миколаївській областях було перенесено на 24 квітня.



