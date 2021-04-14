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    В Австралії створюють центр для експорту зеленого водню

    нова енергія
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    Австралійський порт Таунсвілл стане центром для експорту водню на азіатський ринок &nbsp; - В Австралії створюють центр для експорту зеленого водню

    Австралійський порт Таунсвілл стане центром для експорту водню на азіатський ринок

     

    Фото: wikipedia.org

    Експортні потужності проекту – 36,5 тис тонн рідкого водню в рік

    Австралійська енергетична компанія Origin Energy і порт Таунсвілл (штат Квінсленд) підписали меморандум про взаєморозуміння, який спрямований на подальший розвиток проекту по виробництву рідкого водню. Його реалізація почалася в 2018 році, головна мета проекту – експорт екологічно чистого палива на азіатський ринок, – повідомляє H2 View.

    Проект з експорту 36,5 тис тонн рідкого водню щорічно, над яким Origin Energy спочатку почала роботу з японською компанією Kawasaki Heavy Industries, вважається одним з найбільш передових комерційних проектів з виробництва рідкого зеленого водню в світі.

    «Підписаний меморандум про взаєморозуміння між Origin Energy і портом Таунсвілл підкреслює важливість Північного Квінсленда як головної ланки в ланцюжку поставок, необхідного для того, щоб штат став великим виробником і постачальником поновлюваного водню», – заявила прем'єр-міністр Австралії Аннастасія Палащук.

    «Таунсвілл ідеально підходить для будівництва заводу з виробництва рідкого водню через його глибоководний порт, промислові зони, наявності кваліфікованих робітників, поновлюваних джерел енергії (близько 320 сонячних днів в році сприяє розвитку сонячної енергетики), і стійких водних ресурсів», – сказала в свою чергу член ради директорів Origin Energy Фелісіті Андерхiлл.

    Таунсвілл вже отримав інвестиції $320 млн від уряду Квінсленда для поновлення портової інфраструктури. Зокрема, $232 млн буде витрачено на модернізацію каналу, і $88 млн – на модернізацію причалів і шлюзів.

    «Ми є провідним експортером енергії, і тепер світ дивиться на Квінсленд як на провідного виробника водню – енергоносія майбутнього», – сказав міністр транспорту і виконуючий обов'язки міністра енергетики, відновлюваних джерел енергії та водню Австралії Марк Бейлі.

    Теги: міністр Австралія інвестиції експорт ринок Меморандум порт водень
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