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    Економіка та фінанси

    Нацбанк випустив монету, присвячену Ярославу Мудрому (фото)

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    <p>Монета коштує 2 118 гривень (з футляром)</p> - Нацбанк випустив монету, присвячену Ярославу Мудрому (фото)

    Монета коштує 2 118 гривень (з футляром)

    Монета виготовлена зі срібла 925 проби

    Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету номіналом 20 гривень «1 000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого».

    Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

    «Ця монета продовжує серію «Княжа Україна», адже присвячена утвердженню на київському престолі великого князя Ярослава Мудрого (1019–1054 рр). Її виготовлено зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 62,2 г, діаметр – 50,0 мм. Вона оздоблена локальною позолотою, вміст золота не менше ніж 0,008 г», - розповіли в НБУ.

    Зазначається, що монета коштує 2 118 гривень (з футляром). Тираж – 2 500 штук.

    Нагадаємо, раніше Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету «Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України».

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