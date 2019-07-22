Нацбанк випустив ще одну монету, присвячену Томосу



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Монета продовжила серію «Духовні скарби України», має номінал 50 гривень

22 липня Національний банк ввів у обіг ще одну пам’ятну монету «Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що монета продовжила серію «Духовні скарби України», має номінал 50 гривень. Її виготовлено зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 500,0 г, діаметр – 85,0 мм, тираж – до 1 000 штук.

Нова монета оздоблена локальною позолотою, вміст золота не менше ніж 0,006 г.

Нагадаємо, раніше Національний банк України випустив три монети, присвячені наданню Томосу про автокефалію Православній церкві України.