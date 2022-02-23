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    Економіка та фінанси

    Нацбанк зареєстрував ще трьох колекторів

    В Україні зареєстровано ще три колекторські компані - Нацбанк зареєстрував ще трьох колекторів
    В Україні зареєстровано ще три колекторські компані
    фото з відкритих джерел

    Таким чином уже зареєстровано 67 колекторських компаній

    Національний банк зареєстрував три фінансові установи у реєстрі колекторських компаній. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

    НБУ зареєстрував: ТОВ «Кредитна виконавча служба», ФК «Ю-Бейс» та ТОВ «Саніго».

    Таким чином уже зареєстровано 67 колекторських компаній.

    Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг такі рішення 18 лютого.

    Торік в Україні вперше почали регулювати поведінку колекторських компаній і фінустанов під час врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами.

    Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

    До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

    Теги: Національний банк банк НБУ
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    Нацбанк зареєстрував ще трьох колекторів