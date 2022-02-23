Нацбанк зареєстрував ще трьох колекторів

В Україні зареєстровано ще три колекторські компані

Таким чином уже зареєстровано 67 колекторських компаній

Національний банк зареєстрував три фінансові установи у реєстрі колекторських компаній. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

НБУ зареєстрував: ТОВ «Кредитна виконавча служба», ФК «Ю-Бейс» та ТОВ «Саніго».

Таким чином уже зареєстровано 67 колекторських компаній.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг такі рішення 18 лютого.

Торік в Україні вперше почали регулювати поведінку колекторських компаній і фінустанов під час врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.