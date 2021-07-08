Колектори в Україні запрацюють по-новому. Що відомо

Основні зміни в роботі колекторів стосуватимуться стягнення боргів за споживчими кредитами.

З 14 липня в Україні по-новому запрацюють фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю. Про це розповів приватний виконавець Володимир Юрченко у коментарі «Главреду».

Зміни відбулися з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості», в якому вперше була врегульована діяльність колекторських компаній.

За словами Юрченка, основні зміни в роботі колекторів стосуватимуться стягнення боргів за споживчими кредитами.

Так, починаючи з 14 липня в Україні стартує обумовлена законом реєстрація колекторських компаній, яка триватиме майже місяць, до 13 серпня. «Згідно із законодавством, колекторська компанія, яка має відповідну ліцензію, тепер зможе стягувати борги тільки після укладення прямого договору з підприємством, яке надало кредит», – розповів Юрченко.

Як запевняє експерт, взаємодіяти зі споживачами колекторські компанії будуть шляхом:

телефонних і відеодзвінків, особистих зустрічей;

надсилання електронних текстових або голосових повідомлень;

відправлення поштових відправлень за місцем проживання або роботи.

При цьому такі дії можуть відбуватися як щодо споживача, так і щодо його близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів або третіх осіб тільки в разі, якщо це передбачено кредитний договір.

Колекторська компанія зобов'язана повідомити споживачеві:

повне найменування кредитора;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює взаємодію зі споживачем;

правову підставу взаємодії;

розмір простроченої заборгованості.

На вимогу споживача протягом 5 робочих днів колекторська компанія зобов'язана надати всю інформацію про колекторську компанію, правову підставу взаємодії зі споживачем, детальний розрахунок простроченої заборгованості та всіх інших платежів по кожному платіжному періоду і основи їх нарахування.

Також колекторські компанії тепер зобов'язані фіксувати кожну взаємодію з боржником за допомогою відео - та / або звукозаписуючого технічного засобу.

У той же час колекторам заборонено збирати інформацію (в тому числі, і з соцмереж) про боржника і його близьких щодо:

графіку роботи;

місця і часу відпочинку;

поїздок в межах і за межі України;

місця і часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами;

стану здоров'я;

політичних поглядів, релігійних переконаннь, членства в партіях і громадських організаціях.

У разі порушень з боку колекторів потерпілий може звернутися до Національного банку України та ініціювати перевірку.

При цьому, як уточнила начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук, у Нацбанку є великі повноваження з протидії у разі порушень.

«Законодавець дав нам чіткі заходи впливу: перші два порушення – штраф (50-100 тис. гривень), третє порушення – призупинення діяльності та ведення компанії в реєстрі», – сказала вона.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

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