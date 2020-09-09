Нацбанк дав поради, як захиститися від погроз колекторів



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Якщо колектори погрожують, потрібно обов’язково звернутися до правоохоронних органів

Колектори, які телефонують і залякують позичальників, порушують законодавство

Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, НБУ отримав 535 скарг громадян на дії колекторів у липні 2020 року. Дві головні проблеми, з якими стикаються клієнти: колектори телефонують боржнику з погрозами та колектори контактують із родичами чи сусідами боржника, які не мають жодного стосунку до кредиту.

За даними НБУ такі ситуації трапляються, даючи кредит, фінансова компанія зазвичай просить позичальника дати телефон родича, колеги чи друга. Водночас установа не підписує з ними жодних документів про поручительство та може навіть не перевіряти справжність контактів. Натомість компанія розраховує, що у випадку прострочення кредиту його вдасться стягнути за допомогою колекторів.

«Якщо вам надходять дзвінки чи листи стосовно кредиту, який ви не брали та за яким не виступали поручителем, можна говорити про порушення закону України «Про захист персональних даних». Номер телефону людини та її домашня адреса - це конфіденційні дані. Фінансова компанія та колектор не мають права на їх обробку без згоди власника», - йдеться в повідомленні НБУ.

Якщо колектор погрожує, він порушує законодавство. Крім того, якщо колектор погрожує примусово стягнути борг, то він вводить людину в оману. Адже тільки органи Державної виконавчої служби та приватні виконавці мають законодавчі підстави примусово стягувати заборгованість. Колекторські компанії мають право лише інформувати боржника чи поручителя за кредитом про наявність боргу, додали в НБУ.

У НБУ радять дізнатися назву колекторської компанії, представники якої телефонують. «Якщо кредит жодним чином вас не стосується, варто пояснити ситуацію та попросити припинити дзвінки», - зазначили в НБУ і додали, що також можна поскаржитися до центробанку.

«Якщо колектори погрожують, потрібно обов’язково звернутися до правоохоронних органів», - йдеться в повідомленні.