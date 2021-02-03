«Нафтогаз» домовився з 29 компаніями про ціни на газ не вище 6,99 грн у лютому

Відповідно до рішення уряду, з 1 лютого і до 31 березня 2021 року ціна газу для населення обмежена рівнем 6,99 грн

«Нафтогаз Трейдинг» надасть ресурс 29 компаніям з очікуваними поставками понад 100 млн кубів газу

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклала договори з 26 збутовими підприємствами з 13 регіонів для поставок газу населенню в лютому за фіксованою урядом ціною – не вище 6,99 грн за кубометр. Ще три постачальники вирішили працювати за підписаними раніше річними контрактами, взявши на себе всі цінові ризики.

Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«Таким чином, «Нафтогаз Трейдинг» надасть ресурс 29 компаніям з очікуваними поставками понад 100 млн м3 на місяць для забезпечення майже 1,2 млн побутових споживачів», – йдеться у повідомленні.

Договір передбачає передачу «Нафтогазу» EIC-кодів побутових споживачів і їхніх адрес для формування прогнозних обсягів поставок і гарантування цільового використання газу. Ціна на непідтверджені обсяги визначатиметься за ринковою формулою на дату поставки.

Нагадаємо, ціна для населення у лютому не буде перевищувати визначену урядом стелю – 6,99 грн за кубометр. Держава вдалась до такого регулювання після хвилі протестів, які прокотились країною з початку 2021 року. Споживачів обурили ціни газу на січень, які подекуди з тарифом за доставку сягали 12 грн за кубометр. Відповідно до рішення уряду, з 1 лютого і до 31 березня 2021 року ціна газу для населення обмежена рівнем 6,99 грн (з ПДВ і без вартості послуги за розподіл).

Тариф на розподіл газу, тобто на доставку, також був обмежений державним Регулятором до 1,79 грн за кубометр (без пдв). Але встановлення граничного тарифу 1,79 грн не означає, що він буде однаковий для усіх облгазів – для багатьох компаній він буде нижчий.