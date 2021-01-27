6,99 грн за куб і навіть менше. Ціни на газ для населення у лютому: пропозиції усіх постачальників

Не всі постачальники обрали максимально можливий рівень ціни

Постачальники газу для населення оприлюднили ціни на лютий 2021 року. Її середній рівень по Україні складе 6,98 грн. Більшість споживачі усіх облгаззбутів в лютому отримуватимуть паливо по 6,99 грн за куб (з ПДВ і без вартості послуги за розподіл), тоді як у січні ці постачальники продавали газ населенню майже по 10 грн.

Проте не всі постачальники обрали максимально можливий рівень ціни. Деякі за власним бажанням скористались можливістю встановити нижчі ціни. Треба відзначити, що різниця насправді не суттєва, і скоріше є маркетинговим ходом, аби привернути увагу нових клієнтів.

До прикладу, на 13 копійок нижче граничної ціни запропонувала Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» у лютому в рамках тарифного плану «Місячний» - 6,86 грн за кубічний метр (з ПДВ і без вартості за розподіл). Це найнижча ціна на газ у лютому для побутових споживачів. «Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки», – повідомляє сайт ГК «Нафтогаз України».

В той же час ГК «Нафтогаз України» як постачальник «останньої надії» (ПОН) також готова постачати газ усім побутовим споживачам, постачальник яких не зможе або відмовиться забезпечити своїх клієнтів газом за регульованою ціною. Ціна газу для клієнтів ПОН – 6,99 грн за куб (з ПДВ і без вартості за розподіл).

Ще декілька компаній запропонували ціну на лютий нижче граничної. Зокрема, ТОВ «Megawatt Енерго» продаватиме газ у лютому по 6,88 грн (у січні – 7,05 грн – це була найнижча ціна). Ціна ТОВ «Волиньелектрозбут» – 6,97 грн за куб (в січні – 8,699 грн). Пропозиція «Енерджі Трейд Груп» - 6,98 грн. Середнє значення по ринку – 6,98 грн.

Загалом нині на ринку діє близько 50 постачальників. Вони повинні публікувати інформацію про ціну ну газу для населення за 5 днів до початку наступного місяця. Проте станом на 26 січня виконали цю умову не всі. До прикладу, не оприлюднило ціну ТОВ «Львівенергозбут»: у січні ціна в цієї компанії була найвища – 10,8 грн за кубометр.

Ціна природного газу для побутових споживачів

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Нагадаємо, ціна для населення у лютому не буде перевищувати визначену урядом стелю – 6,99 грн за кубометр. Держава вдалась до такого регулювання після хвилі протестів, які прокотились країною з початку 2021 року. Споживачів обурили ціни газу на січень, які подекуди з тарифом за доставку сягали 12 грн за кубометр. Відповідно до рішення уряду, з 1 лютого і до 31 березня 2021 року ціна газу для населення обмежена рівнем 6,99 грн (з ПДВ і без вартості послуги за розподіл).

Тариф на розподіл газу, тобто на доставку, також був обмежений державним Регулятором до 1,79 грн за кубометр (без пдв). Але встановлення граничного тарифу 1,79 грн не означає, що він буде однаковий для усіх облгазів – для багатьох компаній він буде нижчий.