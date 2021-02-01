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    На Буковині тривають «тарифні протести». Перекрили національну трасу

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    <span>На Буковині перекриття доріг стало традиційним</span> - На Буковині тривають «тарифні протести». Перекрили національну трасу
    На Буковині перекриття доріг стало традиційним
    Фото: molbuk.ua

    Жителі села безперервно ходили по пішохідному переходу

    У селі Оршівці, яке розташоване на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей, кілька десятків людей перекрили трасу національного значення Н-10. Пікетувальники протестують проти високих тарифів на газ та його транспортування. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Чернівецької області, пише Укрінформ.

    «Близько 12 години дня поступило повідомлення про перекриття дороги на трасі національного значення Н-10. Кілька десятків осіб безперервно ходять по пішохідному переходу, висловлюючи своє невдоволення щодо підняття ціни на газ та його транспортування», – йдеться у повідомленні.

    У поліції зазначили, що люди перекривають рух біля поліцейської станції, що в селі Оршівці Кіцманського району. На місці перекриття утворилися затори в обидва боки.

    Нагадаємо, на Буковині перекриття доріг стало традиційним. Зокрема 29 січня протестувальники на кілька годин ускладнили проїзд на автомобільній дорозі сполученням «Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Новоселиця». 

    25 січня, в день народження президента Володимира Зеленського три села перекрили національні трасиТого ж дня у Чернівцях люди влаштували тарифний мітинг під ОДА.

    Нагадаємо, уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців.

    Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, що собівартість українського газу, плюс транспортування і ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів. 


    Теги: газ Нафтогаз України комуналка ціни протест
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