На Буковині тривають «тарифні протести». Перекрили національну трасу

Жителі села безперервно ходили по пішохідному переходу

У селі Оршівці, яке розташоване на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей, кілька десятків людей перекрили трасу національного значення Н-10. Пікетувальники протестують проти високих тарифів на газ та його транспортування. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Чернівецької області, пише Укрінформ.

«Близько 12 години дня поступило повідомлення про перекриття дороги на трасі національного значення Н-10. Кілька десятків осіб безперервно ходять по пішохідному переходу, висловлюючи своє невдоволення щодо підняття ціни на газ та його транспортування», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що люди перекривають рух біля поліцейської станції, що в селі Оршівці Кіцманського району. На місці перекриття утворилися затори в обидва боки.

Нагадаємо, на Буковині перекриття доріг стало традиційним. Зокрема 29 січня протестувальники на кілька годин ускладнили проїзд на автомобільній дорозі сполученням «Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Новоселиця».

25 січня, в день народження президента Володимира Зеленського три села перекрили національні траси. Того ж дня у Чернівцях люди влаштували тарифний мітинг під ОДА.

Нагадаємо, уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців.

Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, що собівартість українського газу, плюс транспортування і ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів.



