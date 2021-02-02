Шмигаль не прийшов зустріч з Разумковим щодо тарифів

«Це була найкоротша нарада голів фракцій у спікера»

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль не прийшов на зустріч з керівниками депутатських фракцій та груп, яка була запланована на 2 лютого. На ній мали говорити про врегулювання ситуації з тарифами для населення.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк («Голос») у Telegram.

«Премʼєр-міністр не прийшов на зустріч щодо тарифів з главами фракцій, тому зустріч закрили», - написав нардеп.

За його словами, це була «найшвидша» нарада у спікера парламенту - вона тривала шість хвилин. Водночас, причину неявки Шмигаля не називають.

Спікер Ради Дмитро Разумков, анонсуючи напередодні зустріч, зазначив, що на ній Шмигаль має розповісти про подальші кроки для розвʼязання ситуації з тарифами.

Нагадаємо, з 1 січня Кабмін запровадив єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ) на період до 31 березня із перспективою подальшого зростання.

Тим самим уряд скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт-год за перші 100 кВт-год і 3000 кВт-год місячного споживання.

Напередодні Кабінет міністрів України ухвалив порядок нарахування компенсації для людей, які у своїх домівках використовують електричне опалення.

1 лютого Кабмін вніс електроенергію до списку соціально значущих товарів.

До цього Кабмін вніс до списку соціально значимих товарів природній газ, щоб в ручному режимі врегулювати тариф на газ для населення. Уряд тимчасово встановив граничну межу ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо виплати субсидій через подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерству соціальної політики України у сумі 1,4 млрд гривень. Відповідний закон був ухвалений 29 січня (законопроект №4672). Кошти на нову програму виділили з передбачених видатків загального фонду держбюджету на субсидії (36,6 млрд гривень).

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