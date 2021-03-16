«Нафтогаз» подав до суду на «Інтерпайп» Пінчука за постачання неякісних труб, – нардеп

За словами Кучеренка, труби були поставлені компанією Пінчука на склади «Нафтогазу» в листопаді 2019 року, однак брак виявили лише на початку 2021 року

«Майже півтора роки закуплені і оплачені «Нафтогазом» труби просто лежали на землі нікому не потрібними», – Кучеренко

НАК «Нафтогаз України» звинуватив монопольного постачальника труб компанію «Інтерпайп» Віктора Пінчука в поставці неякісних труб по ціні в 3 рази вищій, ніж для російського ринку.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко з посиланням на ухвалу Господарського суду Києва від 9 березня 2021 року.

«Ті самі «преміальні» труби, які «Інтерпайп» продає Нафтогазу в три рази дорожче ніж за Урал, виявляються ще й гниють. В лютому Нафтогаз подав в суд на «Інтерпайп» з вимогою замінити брак. Бракованою визнана партія із 168 штук, закуплена ще навесні 2019 року», – повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За словами нардепа, труби за умовами договору були поставлені на склади «Нафтогазу» ще в листопаді 2019 року, однак брак виявили лише на початку 2021 року.

«Тобто майже півтора роки закуплені і оплачені «Нафтогазом» труби просто лежали на землі нікому не потрібними. Те що обсяги закупівель труб Нафтогазом при Коболєву-Вітренку перевищували реальну потребу і вони роками ржавіли на землі ні для кого не було секретом», – зазначив нардеп.

За словами Кучеренка, на провалену програму 20/20 виділили 100 млрд грн і для освоєння коштів було вирішено закуповувати трубну продукцію «втридорога і в астрономічних обсягах».

«75% всіх контрактів на труби отримала одна компанія «Інтерпайп», яка, як виявилося продавала, Нафтогазу труби в 2-3 рази дорожче ніж в Росії. В цій конкретній ситуації з 168 бракованими трубами, «Нафтогаз» зазнав збитку трохи менше 2 млн гривень – копійки у порівнянні з тим, скільки мільярдів загалом було вкрадено на закупівлях державної монополії за останні 5 років», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, в березні 2021 року видання «РБК-Україна» опублікувало розслідування про 3-кратне завищення цін на труби компанією «Інтерпайп» для «Нафтогазу» у порівнянні з цінами по контрактах «Інтерпайпу» з російською компанією «Башнєфть». До такого висновку журналісти видання дійшли після аналізу ідентичних договорів російської компанії «Інтепрайп-М» (Москва) з російськими нафтогазовими компаніями та контрактів «Інтерпайп-Україна» за АТ «Укргазвидобування» за 2015-2019 роки.

Троєкратну різницю в ціні прес-служба «Інтерпайпу» пояснила «спеціальними преміальними типами з’єднань», які начебто використовувалися в трубах для українського «Нафтогазу».

Згодом Антимонопольний комітет отримав документи для перевірки фактів завищення цін на трубну продукцію компанією «Інтерпайп» для «Нафтогазу» в 2015-2020 роках.