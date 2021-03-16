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    СБУ заблокувала масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на органи влади

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    Заблоковано дії хакерського угруповання Armageddon - СБУ заблокувала масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на органи влади
    Заблоковано дії хакерського угруповання Armageddon
    Фото ілюстративне

    Російські спецслужби намагалися отримати доступ до українських державних інформаційних ресурсів

    Служба безпеки України заблокувала масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon. Через дії хакерів куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для потенційного несанкціонованого доступу російських спецслужб до державних інформаційних ресурсів», – зазначається в повідомленні.

    Про виявлені кіберзагрози СБУ поінформувала органи державної влади через платформу «MISP-UA».

    На цій платформі Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ розмістив:

    • відповідні індикатори кіберзагроз;
    • рекомендації щодо заходів із виявлення і попередження фактів несанкціонованого втручання;
    • інструменти для пошуку шкідливого програмного забезпечення.

    СБУ провела широкомасштабні заходи для локалізації кібератаки спецслужб РФ спільно з Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО та у взаємодії з центральними органами виконавчої влади.

    Наразі СБУ спільно з Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора вживає всі необхідні заходи для фіксації численних кібератак з боку іноземних спецслужб. Правоохоронці здійснюють ефективне розслідування кіберінцидентів для встановлення всіх причетних осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності.

    Як повідомлялося, група хакерів заявила про злом 150 тисяч камер відеоспостереження компанії Verkada по всьому світу.

    На початку березня стало відомо, що сервери електронної пошти Європейського банківського управління (EBA) зазнали втручання через глобальну кібератаку на програмне забезпечення Microsoft Exchange.

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    Теги: Росія СБУ ФСБ кібератака розслідування Україна хакер
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