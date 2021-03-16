«Нафтогаз» і Naphtha Israel Petroleum розглядають співпрацю щодо розвідки Чорного моря
Через свої дочірні компанії Naphtha здійснює розвідку та розробку нафтогазоносних покладів та видобуток вуглеводнів на суходолі США та шельфі Ізраїлю
Нафтогаз розглядає можливість співпраці з новим міжнародним партнером – ізраїльською Naphtha Petroleum Corp. (TASE:NFTA). Сторони вже підписали меморандум про взаєморозуміння щодо потенційної геологічної розвідки вуглеводнів в українській частині Чорного моря. Naphtha має фінансові можливості та підтверджений позитивний досвід роботи в США та на шельфі Ізраїлю (східна частина Середземного моря), що може стати в нагоді для розкриття нафтогазового потенціалу українського шельфу.
«Міжнародний досвід та іноземні інвестиції в українську геологічну розвідку та видобуток вуглеводнів сприятимуть розвитку стратегічних нафтогазових активів, які Уряд передав Нафтогазу минулого року. Для нас важливим є наявність таких партнерів як Naphtha Israel Petroleum у проєкті з розвідки та розробки вуглеводнів у Чорному морі, який має стати найбільш капіталомістким проєктом в нашому портфелі. Після нещодавно оголошеного партнерства з компанією OMV Petrom, що вірогідно є найбільш активним гравцем з розвідки та розробки Чорноморського шельфу, нове партнерство ще більше посилить наші амбіції в цьому регіоні у майбутньому. Компанія Naphtha є керуючою компанією та власником пайового інвестиційного фонду компанії Isramco Negev 2, LP, що має мажоритарні права на пайову участь у витратах на розробку і експлуатацію газового родовища Tamar потужністю 13 трлн куб. футів у східній частині Середземного моря разом із іншими власниками прав на пайову участь – компанією Chevron (оператор родовища) та компанією Delek Drilling. Відповідно, вона має підтверджений досвід роботи з необхідними глибоководними технологіями та ділові стосунки з провідними операторами з розробки морських покладів. Нещодавно оголошене партнерство з OMV Petrom та Naphtha відповідає нашій стратегії зростання та свідчить про значний інтерес міжнародних гравців до потенціалу української частини Чорноморського шельфу та довіру до Нафтогазу як до сильного партнера», – зазначив Отто Ватерландер, головний виконавчий директор Групи Нафтогаз.
Відповідно до меморандуму про взаєморозуміння компанії домовились, що окрім Чорного моря вони також вивчатимуть можливості для співпраці в інших проєктах з розвідки та видобування вуглеводнів в Україні.