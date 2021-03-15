Суд у смартфоні. З'явився документ, який роз’яснює роботу сервісу

Несанкціоноване втручання в роботу системи буде каратися законом

На сайті парламенту з'явився текст законопроєкту №5246 про введення так званого «суду в смартфоні». Цей проєкт закону був запропонований президентом Володимиром Зеленським. Про це свідчать дані сайту Верховної Ради.

Документом запроваджується інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації у кримінальних провадженнях.

Користуватися цією системою зможуть слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

Матеріали досудового розслідування, які міститимуться в цій системі, передаватимуться в електронній формі, але за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратура, слідчого судді чи суду можуть надаватися у паперовій формі.

Підписані та погоджені за допомогою електронного підпису документи в системі та їх примірники в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

Несанкціоноване втручання в роботу цієї системи буде каратися законом.

Нагадаємо, 1 березня президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні «суду у смартфоні».

До слова, нещодавно суд покарав чоловіка за заклики знищити Зеленського і його партію. За даними досудового розслідування, обвинувачений протягом жовтня-листопада 2019 року розмістив у соціальній мережі «Одноклассники» два дописи такого змісту:

«ПреЗЕдент Владимир Зеленскій хочет сделать из Украины колонию для своих Западных Хозяев! Все что сейчас происходит в стране, все к чему мы движемся - направлено на уничтожение украинского народа и государственности! Но Мы - не рабы! Пора остановить ЗЕленого коротышку и не допустить гибели государства Украина! Украинцы, долой ЗЕ- режим! Вернем силой власть народу и демократию в страну! Настало время преЗЕдента-клоуна и его шайку повесить на Майдане!».

«Слуги Народа - это сборище жуликов и проходимцев! Здесь и новые «профессионалы» и старые «решалы», которые хотят «допилить» Украйну! Так почему же все молчат? Вы все еще в эйфории от своего «выбора»? Ждете доллар по 250 гривен или когда западные буржуи скупят всю землю? Пора избавиться от этой власти пока она не уничтожила НАС! Покажем силу и гнев народа сволочам! Всех депутатов - кастрировать и четвертовать публично!».

Як з’ясувала судово-лінгвістична експертиза Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, у вказаних публікаціях містяться заклики-звернення до невизначеного числа осіб – мешканців України – насильницьким шляхом повалити українську владу в особі президента України Володимира Зеленського та депутатів Верховної Ради України парламентської фракції «Слуга народу», знищивши їх фізично та повернути владу народу України.

Разом з тим Зеленський заявив, що в Україні буде реалізовано дієву судову реформу, яка гарантуватиме право кожного громадянина на чесний, незалежний та справедливий суд.