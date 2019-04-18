«Нафтогаз» з травня підвищує ціну газу для населення на 1,14 грн за куб. м



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«Закарпатгаз Збут» минулого місяця звертався до НАК «Нафтогаз України» з проханням зменшити ціну на газ для населення

НАК «Нафтогаз України» з 1 травня підвищує оптову ціну газу для населення на 15%. В результаті такого підвищення роздрібна ціна газу зросте з 8,55 грн до 9,72 грн за куб м, інформує прес-служба ТОВ «Закарпатгаз Збут».

НАК «Нафтогаз України» надіслав на адресу «Закарпатгаз Збут» проект додаткової угоди до договору на поставку газу для населення, в якому з 1 травня 2019 року оптова ціна газу для населення без обліку транспортних складових збільшується з 7482,61 грн до 8621,76 грн за тис куб. Це на 1139,15 грн (15%) більше від поточної ціни. При цьому тарифи на розподіл газу залишаються незмінними.

В результаті такого кроку державної газової монополії НАК «Нафтогаз України» роздрібна ціна газу для населення збільшиться до 9,72 грн за куб м. Доля групи Нафтогаз в цій ціні виросте до 90% (зараз вона становить 88%).

«Вартість 1 кубічного метра газу для населення сьогодні становить 8,55 грн. З них ТОВ «Закарпатгаз Збут» отримує 19 коп. Натомість левова частка — 7,48 грн — після сплати людиною за спожитий газ одразу потрапляє на рахунки державної компанії НАК «Нафтогаз України». Тобто 88% отримує цей монополіст. І при цьому вони вирішують підвищити ціну газу для населення на 15%, хоча Кабінет міністрів наполягає знизити її», — пояснила директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Відзначимо, що «Закарпатгаз Збут» минулого місяця вже звертався до НАК «Нафтогаз України» з проханням зменшити ціну на газ для населення в зв'язку із зниженням цін на ринку газу. У відповідь Нафтогаз відмовився знижувати вартість газу.