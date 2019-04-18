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    В Таджикистані різко подорожчав інтернет. Влада вважає, що це корисно для молоді

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    В Таджикистані різко подорожчав інтернет. Влада вважає, що це корисно для молоді

    У Службі зв'язку Таджикистану сподіваються, що люди «почнуть спілкуватися один з одним» і «читати книги»

    В Таджикистані з 18 квітня починають діяти нові тарифи на стільниковий зв’язок і мобільний інтернет, майже вдвічі вищі від тих, які були раніше: 63 сомоні (6,7 долара) замість 30-35 сомоні (3,5 долара) за 1 гігабайт.

    У антимонопольній службі країни назвали рішення про підвищення тарифів правильним.

    У Службі зв’язку Таджикистану сподіваються, що підвищення цін на інтернет піде на користь користувачам.

    «З підвищенням цін на інтернет люди будуть грамотно користуватися ним. Будуть менше гратися і псувати свій зір, будуть берегти своє здоров’я», – сказав заступник голови Служби зв'язку країни Ілхом Атоєв в коментарі порталу Asia Plus.

    Атоєв також сподівається, що люди «почнуть спілкуватися один з одним» і «читати книги».

    «Зверніть увагу на молодь – голови опущені, завжди сидять в інтернеті. Вони нічого не розуміють, вони заходять у віртуальний світ і назад не повертаються. Люди почнуть спілкуватися один з одним, читати книги», – сказав він.

    Зазначається, в останні кілька років у Таджикистані посилюється контроль над мобільним зв’язком. У 2018 році влада заборонила продаж смартфонів без сертифікату від державної Служби зв’язку, а вартість сім-карт збільшилася до 250 сомоні (26,5 долара). На початку цього року вступили в силу нові правила для оформлення сім-карт – на біометричні паспорти з дактилоскопічними даними громадян. У Службі зв'язку пояснили це заходами «із запобігання тероризму і екстремізму».

    Відомо, що Службою зв'язку при уряді Таджикистану керує Бег Сабур, близький родич президента країни Емомалі Рахмона. Син Сабура одружений з однією із дочок президента.

    Джерело: Радіо Свобода

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