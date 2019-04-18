Польща планує відмовитися від російського газу



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У першому кварталі 2019 року Польща зменшила імпорт газу з Росії на понад 1 млрд кубометрів

У 2022 році завершується довгостроковий, так званий, Ямальський контракт на постачання до Польщі газу з Росії, і Варшава не має наміру його продовжувати

Польща поступово скорочує постачання російського газу, зокрема, у першому кварталі 2019 року імпорт газу з Росії зменшився на понад 1 млрд кубометрів. Про це повідомила польська державна нафтогазова компанія PGNiG, інформує TVP.INFO.

Як зазначається, у першому кварталі цього року Польща імпортувала з Росії 1,79 млрд куб. м газу, що майже на 1,2 млрд куб. м менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року (2,98 млрд куб.м).

Загалом, за перший квартал цього року Польща імпортувала 3,67 млрд куб.м газу, з яких понад 0,7 млрд куб. м газу є поставками скрапленого газу LNG.

Як повідомлялося, що у 2022 році завершується довгостроковий, так званий, Ямальський контракт на постачання до Польщі газу з Росії, і Варшава не має наміру його продовжувати.

Планується, що російський газ буде замінено поставками газу з шельфу Норвезького моря трубопроводом Baltic Pipe, а також завдяки збільшенню імпорту скрапленого газу з США.

Відзначимо, в Україні Кабмін приготував план «Б», якщо Росія перекриє газ. Це альтернативний план дій на випадок, якщо Росія припинить транзит газу територією нашої держави з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, Сербія запустила будівництво ділянки «Турецького потоку». «Турецький потік» або TurkStream буде транспортувати російський газ по трубопроводу під Чорним морем, обходячи Україну і далі через Болгарію, Сербію та Угорщину до країн Західної Європи. Сербське енергетичне агентство офіційно схвалило будівництво сербської частини «Турецького потоку» 5 березня.