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    Здоров'я

    Всесвітня організація охорони здоров'я позитивно оцінила програму «Доступні ліки»

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    <p>МОЗ повідомляє, що завдяки програмі &laquo;Доступні ліки&raquo; українці змогли лікуватися безперервно і не переривати курс через брак грошей</p> - Всесвітня організація охорони здоров'я позитивно оцінила програму «Доступні ліки»

    МОЗ повідомляє, що завдяки програмі «Доступні ліки» українці змогли лікуватися безперервно і не переривати курс через брак грошей

    Згідно зі звітом ВООЗ, програма «Доступні ліки» позитивно вплинула на доступ українців до ефективних препаратів, а також на вартість ліків

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала звіт про роботу української програми «Доступні ліки» .

    За оцінками ВООЗ, ця програма поліпшила доступ українців до лікування, а також дозволила знизити ціни на препарати, повідомляють у прес-центрі МОЗ.

    Згідно зі звітом ВООЗ, програма «Доступні ліки» позитивно вплинула на доступ українців до ефективних препаратів, а також на вартість ліків, які входять у цю програму. Зазначено, що після початку дії програми, ціни знизилися в усіх категоріях ліків, окрім препаратів від бронхіальної астми. У деяких категоріях медпрепаратів, ціни знизилися на 30-40%.

    МОЗ повідомляє, що завдяки програмі «Доступні ліки» українці змогли лікуватися безперервно і не переривати курс через брак грошей. Уже більш ніж вісім мільйонів осіб скористалися програмою - це половина людей, які страждають на серцево-судинні захворювання, діабет II типу і бронхіальну астму. Для багатьох пацієнтів програма - це єдина можливість отримати необхідне лікування.

    Також повідомляють, що зараз за цією програмою можна отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями.

    Нагадаємо, з 1 квітня 2019 року пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», можуть отримати 64 безкоштовних препарати

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