Всесвітня організація охорони здоров'я позитивно оцінила програму «Доступні ліки»



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МОЗ повідомляє, що завдяки програмі «Доступні ліки» українці змогли лікуватися безперервно і не переривати курс через брак грошей

Згідно зі звітом ВООЗ, програма «Доступні ліки» позитивно вплинула на доступ українців до ефективних препаратів, а також на вартість ліків

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала звіт про роботу української програми «Доступні ліки» .

За оцінками ВООЗ, ця програма поліпшила доступ українців до лікування, а також дозволила знизити ціни на препарати, повідомляють у прес-центрі МОЗ.

Згідно зі звітом ВООЗ, програма «Доступні ліки» позитивно вплинула на доступ українців до ефективних препаратів, а також на вартість ліків, які входять у цю програму. Зазначено, що після початку дії програми, ціни знизилися в усіх категоріях ліків, окрім препаратів від бронхіальної астми. У деяких категоріях медпрепаратів, ціни знизилися на 30-40%.

МОЗ повідомляє, що завдяки програмі «Доступні ліки» українці змогли лікуватися безперервно і не переривати курс через брак грошей. Уже більш ніж вісім мільйонів осіб скористалися програмою - це половина людей, які страждають на серцево-судинні захворювання, діабет II типу і бронхіальну астму. Для багатьох пацієнтів програма - це єдина можливість отримати необхідне лікування.

Також повідомляють, що зараз за цією програмою можна отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями.

Нагадаємо, з 1 квітня 2019 року пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», можуть отримати 64 безкоштовних препарати