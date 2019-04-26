На початку травня відновиться транзит російської нафти



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«Транснафта» планує до 3 травня вирішити питання з якостю нафти, яка йде по нафтопроводу «Дружба»

У Мінську відбулись переговори операторів нафтопроводу «Дружба» щодо можливих шляхів врегулювання ситуації, що виникла через тимчасову зупинку нафтопроводу та визначили технічне рішення. Про це йдеться в повідомленні «Укртранснафти».

Російська сторона зобов’язалась відновити транзит якісної нафти по нафтогону з 3 травня 2019 року.

«Відтак, у першій декаді травня південний напрямок «Дружби» може відновити стабільну роботу з перекачки нафти європейським споживачам», - повідомляє український оператор в Facebook.

У зустрічі в столиці Білорусі брали участь голова концерну «Білнафтохім» Андрій Рибаков, перший віце-президент ПАТ «Транснафта» Максим Гришанін, заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін, заступник гендиректора з товарно-транспортних операцій АТ «Транснафта-Дружба» Володимир Росляков, гендиректор «Укртранснафти» Микола Гавриленко, президент PERN S.А. Ігор Василевський.

Нагадаємо, 19 квітня «Білнафтохім» поскаржився на погіршення якості російської нафти марки Urals.

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

В той же день польський оператор трубопроводів PERN заявив, що зафіксував погіршення якості російської нафти, що надходить з Білорусі по нафтопроводу «Дружба». «Гомельтранснафта» повідомляла про підвищений вміст хлорорганічних сполук в сировині.

25 квітня о 21:43 «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти нафтопроводом «Мозир-Броди». Оператор змушений був це зробити, тому що на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) відмовились приймати неякісну російську нафту.