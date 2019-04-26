Словаччина призупинила постачання нафти з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Словаччина заявила про низьку якість нафти, яка надходить для транзиту

«Дружба

»

Компанія Транспетрол, яка відповідає за словацьку ділянку нафтопроводу, заявила про припинення прокачування російської нафти.

Словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який перебуває під контролем угорської нафтогазової компанії MOL, відмовився приймати російську нафту, що надходить нафтопроводом «Дружба», через низьку якість сировини.

Раніше повідомлялося, що «Гомельтранснафта Дружба» (Білорусь) 26 квітня скликає в Мінську екстрені переговори керівників нафтотранспортних компаній у зв'язку з припиненням транспортування нафти на ділянці Мозир-Адамове і загрозою повної зупинки системи магістральних нафтопроводів «Дружба».

Нагадаємо, Польща повідомила білоруській стороні про зупинку транзиту російської нафти по нафтопроводу «Дружба».

Зокрема, як заявив представник ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» Андрій Веріго, польська сторона повідомила білоруську, що причина такого кроку - низька якість що надходить нафти.

АТ «Укртранснафта« вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом «Мозир-Броди» (МН «Дружба») 25 квітня 2019 року о 21:43.