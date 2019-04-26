Росія отримала неприємну нафтову відповідь від України та ЄС

Саме нафта, а не газ, становить понад 50% доходів російського бюджету

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Когда размораживаешь рыбу, в её глазах можно прочитать немой вопрос: А какой сейчас год? Представили себе это выражение? Вот, именно так периодически выглядят глаза кремлевских лоббистов в сфере экспорта углеводородов. Ну, ребята привыкли, что все у них на нефтяном и газовом крючке, можно ломать всех через колено и стричь купоны не считаясь с правилами поведения. Помните, как они традиционно первого января на камеры демонстративно крутили вентиль, перекрывая Украине газ? Тут и шантаж по ценам и срокам с объемами, и удовольствие демонстративно кого-то унизить, да и собственное чумазое и бесправное население проникается имперским духом. То есть тридцать три удовольствия в одном флаконе с боярышником. Потом в 2015 году украинское правительство Яценюка протоколы подписывать отказалось. Именно тогда Газпром и его страшные товарищи впервые посмотрели вокруг взглядом замороженной рыбки. Но урок не пошел впрок, и ребята продолжали искать приключений на свои уязвимые места. А тот кто ищет – обязательно находит.

Решили наши углеводородные соседи поиграться с нефтью в этот раз. Приняли угрожающее решение по запрету продажи нефтепродуктов в Украину. Только по отдельным разрешением. На самом деле, они просто передали право выдачи разрешений из одного органа в другой и на потоках останутся те же люди, но с каким азартом кремлевские эксперты и чиновники почесывали места, пораженные имперским зудом! Ух, мол, показали мы Украине где раки зимуют. Что там с раками и похолоданием осталось за кадром, но беда к российским торговцам нефтью пришла с неожиданной стороны. Потому что если руки растут не из плеч, а ниже – рано или поздно ждите встречи с пушистым сереньким зверьком.

И вот уже 23 апреля Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поставок некачественной нефти из России. Потому что такую муть по трубам из РФ начали качать, что ее не то что на завод пускать нельзя – трубы могут не выдержать. Я уже не знаю, какие рычаги там использовал Кремль для уговаривания Минска, но 25 апреля экспорт светлых нефтепродуктов из Беларуси в Украину частично возобновился. В Москве выдохнули с облегчением, но явно поторопились. Потому что если ты вместо нефтепродуктов качаешь по трубам что-то вонючее и коричневое, это заметят не только беларусы.

Следом за Минском Чешская Республика приостановила импорт российской нефти по магистральному трубопроводу Дружба из-за низкого качества сырья. Эксперты считают, что прекращение импорта нефти может привести к тому, что европейские нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие польским PKN Orlen и Grupa Lotos, а также немецкие заводы, принадлежащие Total, Shell, Eni и Роснефть, недополучат большую часть сырья. А кто компенсирует убытки? Правильно, тот, у кого самая хитрая рожа. Потребители уже предупреждают, что приостановка импорта может повлечь судебные иски к российским поставщикам, которые, в свою очередь, потребуют компенсацию от российского трубопроводного монополиста Транснефти.

Не Чехией единой живут новости про российский экспорт нефти. Следом уже Польша приостановила на неопределенный срок транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за ее низкого качества. В Польше заявили, что продолжение поставок нефти с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезной промышленной аварии как для НПЗ, так и для логистической системы PERN.

Украина просто не могла оставаться в стороне от новой игры «Качаем российскую нефть обратно в Сибирь». С одной стороны – качество действительно низкое. С другой – можно, конечно, пройти мимо хорошей драки, но в следующий раз могут и не позвать. Так что вчера Укртранснафта тоже приостановила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды (МН Дружба). В связи с «несоответствием качества российской нефти». Согласно условиям договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, не сдержавшую выполнение своих обязанностей.

А я напомню, что именно нефть, а не газ, составляет более 50% доходов российского бюджета. И если вы одновременно качаете права не по рангу и га@но по трубам вместо нефти – ждите проблем. Европейский потребитель пройдет этот кризис и найдет альтернативные источники. А вот РФ из этой ямы будет выбираться гораздо дольше и не факт, что окончательно справится с последствиями. Но чем меньше у Кремля денег – тем лучше для соседей. Безопаснее. Одно непонятно – зачем на таких рисках они делают такие глупости? Видимо, правы были ученые, которые утверждали, что каждое полушарие мозга представляет собой самостоятельную личность. Таким образом, в каждом из нас живут целых два человека! А в тех, кто качает нефть из РФ и думает не только головой, но и попой – даже четверо. Конечно тут неизбежны досадные накладки и неудачные совпадения…

Джерело: site.ua

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