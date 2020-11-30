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    Економіка та фінанси

    Нарахування за розподіл газу для «Чернівцітеплокмнуенерго» можуть збільшитися вдвічі

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    Нарахування за розподіл газу для «Чернівцітеплокмнуенерго» можуть збільшитися вдвічі

    «Чернівцітеплокомуненерго» заборгувало АТ «Чернівцігаз» 25,1 млн грн

    Через значну заборгованість, що нараховує більш як 25 млн грн, АТ «Чернівцігаз» вимушено звернувся до МКП «Чернівцітеплокмнуенерго» з вимогою самостійно припинити відбір газу із газорозподільної системи, як того вимагає закон. Попри численні обіцянки посадовців, питання розрахунків так і не зійшло з мертвої точки, а міське комунальне підприємство ризикує загрузнути в ще більших боргах.

    Станом на 30 листопада 2020 року, «Чернівцітеплокомуненерго» заборгувало АТ «Чернівцігаз» 25,1 млн гривень. Зокрема, в листопаді надходження від теплопостачальної компанії склали 575 тис. грн, що покрило лише 12% від суми нарахувань за поточний місяць. На 1 грудня, борг теплопостачального підприємства складатиме вже 29,8 млн грн.

    В жовтні, Виконавчий комітет Чернівецької міської ради проголосував за виділення фінансової допомоги міському комунальному підприємству. Таким чином, «Чернівцітеплокомуненерго» вдалося погасити 5 млн грн заборгованості за рахунок місцевого бюджету, окрім цього, не вжито жодних заходів для погашення заборгованості що накопичилась за попередні місяці.

    Згідно з роз’ясненнями НКРЕКП, з 2018 року, регулювання діяльності МКП «Чернівцітеплокомуненерго» здійснюється Чернівецькою міською радою. Тут же зазначено, що з 2018 по 2020 роки, рішень щодо встановлення тарифів на теплову енергію чи коригування окремих складових витрат у структурі тарифів муніципалітетом не приймалося. За висновком державного регулятора, саме це негативно вплинуло на формування нормативів розподілу коштів, зокрема й накопичення заборгованості перед АТ «Чернівцігаз».

    «Ми як соціально відповідальна компанія, зробили все, щоб оселях чернівчан вчасно з’явилося тепло. Попри значну заборгованість на початок опалювального сезону, компанія вкотре пішла на зустріч та здійснила розпломбування всіх котелень «Чернівцітеплокомуненерго». Однак, накопичення заборгованості та відсутність будь-яких рішень, не залишають нічого іншого, як діяти виключно в рамках чинного законодавства»,- пояснює Голова правління АТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.

    Згідно з Кодексом газорозподільних систем та Закону України «Про ринок природного газу» відбір природного газу з газорозподільної системи можливий за відсутності заборгованості перед газорозподільним підприємством.

    На минулому тижні, 26 листопада, АТ «Чернівцігаз» направило до МКП «Чернівцітеплокомуненерго» письмову вимогу про самостійне припинення споживання природного газу. Якщо тепловики не відреагують цю вимогу, окрім плати за послуги розподілу підприємство буде вимушене сплатити ще й компенсацію, яка фактично збільшить нарахування за грудень у два рази.

    Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.
    Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу
    Теги: борг НКРЕКП РГК
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